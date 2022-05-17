В Минобороны Украины отреагировали на намерение Госдумы ввести запрет на обмен военных полка "Азов"

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 мая на брифинге в Киеве, трансляцию вел "Укринформ".
Для того, чтобы вернуть на подконтрольную Киеву территорию защитников Мариуполя, которых вчера вывезли из "Азовстали" на временно оккупированную россиянами территорию, нужна процедура обмена, сообщила Маляр.
"Относительно Госдумы. Это политическое заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду и внутриполитические процессы в Российской Федерации. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается", – добавила она.
Операция по спасению военнослужащих продолжается, подчеркнула Маляр.
"Сейчас процесс спасения, сама операция продолжается. Эта тема очень чувствительна. Это означает, что мы не можем распространять информацию о ее деталях, так как любая информация может навредить", – сказала она.
Сегодня депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". Он назвал украинских защитников "военными преступниками" и заявил о необходимости "делать все для того, чтобы они предстали перед судом".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Среди них – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.
До начала мая на "Азовстали" находились и местные жители, которые прятались там от обстрелов оккупантов. 7 мая завершилась их эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказали в Офисе президента.
10 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.
Защитники Мариуполя просили эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказывалась от такой процедуры. 12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих.
Вечером 16 мая полк "Азов" сообщил, что "в целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа". Какое именно решение, в сообщении не уточнялось. В видеообращении командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис) сказал, что "на войне нет полностью безопасных планов и операций".
После этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на подконтрольной боевикам "ДНР" территории. В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. На "Азовстали" остаются военнослужащие, сколько именно, в Генштабе не уточнили.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени". Сегодня Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается.