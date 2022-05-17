В Минобороны Украины отреагировали на намерение Госдумы ввести запрет на обмен военных полка "Азов"

Переговорный процесс и операция по спасению защитников Мариуполя из "Азовстали" продолжаются, сказала Маляр Фото: Ганна Маляр / Facebook

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 мая на брифинге в Киеве, трансляцию вел "Укринформ".

Для того, чтобы вернуть на подконтрольную Киеву территорию защитников Мариуполя, которых вчера вывезли из "Азовстали" на временно оккупированную россиянами территорию, нужна процедура обмена, сообщила Маляр.

"Относительно Госдумы. Это политическое заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду и внутриполитические процессы в Российской Федерации. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается", – добавила она.

Операция по спасению военнослужащих продолжается, подчеркнула Маляр.

"Сейчас процесс спасения, сама операция продолжается. Эта тема очень чувствительна. Это означает, что мы не можем распространять информацию о ее деталях, так как любая информация может навредить", – сказала она.

Сегодня депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". Он назвал украинских защитников "военными преступниками" и заявил о необходимости "делать все для того, чтобы они предстали перед судом".

Война России против Украины. Главное (обновляется)