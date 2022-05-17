Другой формулы спасения защитников Мариуполя, чем та, которая используется сейчас, не может быть – Минобороны

"Сегодня вопрос номер один – это, конечно же, операция по спасению наших бойцов – защитников Мариуполя", – заявила Маляр.

Она рассказала, что операцию проводят Главное управление разведки Минобороны Украины, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы, Нацгвардия и Госпогранслужба.

"Совместно этими силами была начата операция. Вчера мы сообщали о первом этапе. Мы говорили, что 53 тяжелораненых человека вчера были эвакуированы и 211 человек в удовлетворительном состоянии. И операция будет проводиться до возвращения этих лиц на подконтрольную Украине территорию. Также мы сообщали, что военная деблокада, к сожалению, невозможна в этой ситуации, и другой формулы спасения, чем та, которая используется сейчас, не может быть. Это был единственный выход", – добавила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)