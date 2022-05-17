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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Другой формулы спасения защитников Мариуполя, чем та, которая используется сейчас, не может быть – Минобороны

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Операция по спасению защитников Мариуполя является приоритетным заданием, сказала Маляр
Операция по спасению защитников Мариуполя является приоритетным заданием, сказала Маляр
Фото: ЕРА

Операция по спасению украинских военнослужащих – защитников Мариуполя с "Азовстали" будет продолжаться, пока их не вывезут на подконтрольную Украине территорию. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 мая на брифинге в Киеве, трансляцию вел "Укринформ".

"Сегодня вопрос номер один – это, конечно же, операция по спасению наших бойцов – защитников Мариуполя", – заявила Маляр.

Она рассказала, что операцию проводят Главное управление разведки Минобороны Украины, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы, Нацгвардия и Госпогранслужба. 

"Совместно этими силами была начата операция. Вчера мы сообщали о первом этапе. Мы говорили, что 53 тяжелораненых человека вчера были эвакуированы и 211 человек в удовлетворительном состоянии. И операция будет проводиться до возвращения этих лиц на подконтрольную Украине территорию. Также мы сообщали, что военная деблокада, к сожалению, невозможна в этой ситуации, и другой формулы спасения, чем та, которая используется сейчас, не может быть. Это был единственный выход", – добавила она. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Среди них – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.

До начала мая на "Азовстали" находились и местные жители, которые прятались там от обстрелов оккупантов. 7 мая завершилась их эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказали в Офисе президента.

10 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просили эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказывалась от такой процедуры. 12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. 

Вечером 16 мая полк "Азов" сообщил, что "в целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".  Какое именно решение, в сообщении не уточнялось. В видеообращении командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис) сказал, что "на войне нет полностью безопасных планов и операций".

После этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на подконтрольной боевикам "ДНР" территории. В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. На "Азовстали" остаются военнослужащие, сколько именно, в Генштабе не уточнили.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени". Сегодня Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мариуполь, эвакуация, Азовсталь, Анна Маляр, война России против Украины
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