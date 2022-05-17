Геращенко: Россия воюет даже с мертвыми. Она продолжает бомбить "Азовсталь", где огромное количество тел погибших гражданских и наших воинов

"Ко мне обратился представитель канала Al Jazeera с просьбой показать трупы россиян. Я связался с уполномоченными лицами Минобороны. Связал Al Jazeera, CNN и ряд других телеканалов. В результате были показаны рефрижераторы с трупами российских солдат. Это те трупы, которые были найдены в Киевской и Черниговской областях. Мы их храним, чтобы отдать по запросу России. Но РФ переговоры по этому поводу не ведет и тела своих солдат пока не запрашивает. Хотя есть масса матерей и отцов, которые хотели бы похоронить своих сыновей. Можно сказать, что им повезло. Потому что очень много тел российских солдат никогда не будет найдено, поскольку они были просто растерты в порошок или сгорели дотла во время ударов по танкам и БМП. Когда взрывается боезапас в танке, от того, кто там был, ничего не остается. То же самое – когда падает вертолет или самолет", – сказал Геращенко.
Он считает, что если российская сторона сделает запрос, то Украина передаст ей тела ликвидированных оккупантов.
"Мы с мертвыми не воюем. В отличие от русских, которые продолжают бомбить "Азовсталь", где огромное количество погибших гражданских лиц и наших воинов. И они бросают бомбы даже туда, где лежат тела погибших. Они воюют с мертвыми и не дают их вывезти оттуда", – подчеркнул Геращенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Среди них – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.
7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказали в Офисе президента.
10 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказывается от такой процедуры, рассказала Верещук.
Генеральный штаб ВСУ сообщил 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на подконтрольной боевикам "ДНР" территории. В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. На "Азовстали" остаются военнослужащие, сколько именно, в Генштабе не уточнили.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".
По данным Генштаба ВСУ на 17 мая, с начала полномасштабного вторжения РФ Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 27,9 тыс. российских оккупантов.