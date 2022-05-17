Геращенко: Россия воюет даже с мертвыми. Она продолжает бомбить "Азовсталь", где огромное количество тел погибших гражданских и наших воинов

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 27,9 тыс. российских оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Ко мне обратился представитель канала Al Jazeera с просьбой показать трупы россиян. Я связался с уполномоченными лицами Минобороны. Связал Al Jazeera, CNN и ряд других телеканалов. В результате были показаны рефрижераторы с трупами российских солдат. Это те трупы, которые были найдены в Киевской и Черниговской областях. Мы их храним, чтобы отдать по запросу России. Но РФ переговоры по этому поводу не ведет и тела своих солдат пока не запрашивает. Хотя есть масса матерей и отцов, которые хотели бы похоронить своих сыновей. Можно сказать, что им повезло. Потому что очень много тел российских солдат никогда не будет найдено, поскольку они были просто растерты в порошок или сгорели дотла во время ударов по танкам и БМП. Когда взрывается боезапас в танке, от того, кто там был, ничего не остается. То же самое – когда падает вертолет или самолет", – сказал Геращенко.

Он считает, что если российская сторона сделает запрос, то Украина передаст ей тела ликвидированных оккупантов.

"Мы с мертвыми не воюем. В отличие от русских, которые продолжают бомбить "Азовсталь", где огромное количество погибших гражданских лиц и наших воинов. И они бросают бомбы даже туда, где лежат тела погибших. Они воюют с мертвыми и не дают их вывезти оттуда", – подчеркнул Геращенко.

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