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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Правда выглядит мрачнее". Al Jazeera опубликовал сюжет о брошенных в Украине погибших российских военных

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По данным Генштаба ВСУ, с начала российского вторжения в Украине погибло около 26 тыс. военнослужащих ВС РФ
По данным Генштаба ВСУ, с начала российского вторжения в Украине погибло около 26 тыс. военнослужащих ВС РФ
Фото: EPA

Телеканал Al Jazeera на фоне празднования Дня Победы над нацистской Германией в России показал сюжет о погибших в ходе вторжения в Украину российских солдатах, тела которых РФ отказывается забирать. Сюжет вышел в эфир 9 мая.

"Пока Россия пытается демонстрировать силу, празднуя годовщину победы во Второй мировой, правда выглядит намного мрачнее", – говорится в видео, в котором демонстрируются десятки тел в полиэтиленовых пакетах в вагоне-рефрижераторе.

Полковник Вооруженных сил Украины Владимир Лямзин рассказал телеканалу, что тела будут храниться столько, сколько решат украинские власти, потому что Россия отказывается их забирать.

"Каждое тело – доказательство военного преступления, но даже с телами врагов ВСУ обращаются лучше, чем россияне с живыми украинцами. Если тела не заберут, Украина похоронит их за свой счет", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Al Jazeera English / YouTube
Контекст:

По состоянию на 10 мая, по данным Генштаба ВСУ, потери российских войск в Украине достигли около 26 тыс. человек.

Теги: армия РФ, жертвы, война России против Украины
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