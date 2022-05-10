"Правда выглядит мрачнее". Al Jazeera опубликовал сюжет о брошенных в Украине погибших российских военных

По данным Генштаба ВСУ, с начала российского вторжения в Украине погибло около 26 тыс. военнослужащих ВС РФ Фото: EPA

"Пока Россия пытается демонстрировать силу, празднуя годовщину победы во Второй мировой, правда выглядит намного мрачнее", – говорится в видео, в котором демонстрируются десятки тел в полиэтиленовых пакетах в вагоне-рефрижераторе.

Полковник Вооруженных сил Украины Владимир Лямзин рассказал телеканалу, что тела будут храниться столько, сколько решат украинские власти, потому что Россия отказывается их забирать.

"Каждое тело – доказательство военного преступления, но даже с телами врагов ВСУ обращаются лучше, чем россияне с живыми украинцами. Если тела не заберут, Украина похоронит их за свой счет", – сказал он.

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Видео: Al Jazeera English / YouTube