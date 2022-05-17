Гендиректор "Метинвеста": Никто не верил, что "Азовсталь" устоит. А наши герои держатся уже больше двух месяцев

"Никто не верил, что они продержатся почти два месяца. А они сделали это. Они настоящие герои", – сказал он.

Рыженков напомнил, что всех мирных жителей, которые прятались от обстрелов на "Азовстали", уже эвакуировали. Завод по-прежнему обстреливают, военный госпиталь разрушен, но медики помогают раненым.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь мирным жителям, которые выехали из Мариуполя. Им предоставляется вся необходимая гуманитарная, медицинская и психологическая помощь", – сообщил гендиректор компании.