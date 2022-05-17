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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гендиректор "Метинвеста": Никто не верил, что "Азовсталь" устоит. А наши герои держатся уже больше двух месяцев

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На "Азовстали" остаются украинские военнослужащие
На "Азовстали" остаются украинские военнослужащие
Фото: АЗОВ – Маріуполь / Facebook

Российские оккупанты в Мариуполе постоянно обстреливают металлургический комбинат "Азовсталь", но украинские военные смогли удерживать эту территорию на протяжении более, чем двух месяцев, они герои и ими гордится вся страна. Об этом в эфире американского телеканала CNN заявил Юрий Рыженков – генеральный директор компании "Метинвест", которой принадлежит завод, пишет "РБК-Украина".

"Никто не верил, что они продержатся почти два месяца. А они сделали это. Они настоящие герои", – сказал он.

Рыженков напомнил, что всех мирных жителей, которые прятались от обстрелов на "Азовстали", уже эвакуировали. Завод по-прежнему обстреливают, военный госпиталь разрушен, но медики помогают раненым.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь мирным жителям, которые выехали из Мариуполя. Им предоставляется вся необходимая гуманитарная, медицинская и психологическая помощь", – сообщил гендиректор компании.

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Среди них – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.

7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказали в Офисе президента.

10 мая Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказывается от такой процедуры, рассказала Верещук. 

Генеральный штаб ВСУ сообщил 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на подконтрольной боевикам "ДНР" территории. В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. На "Азовстали" остаются военнослужащие, сколько именно, в Генштабе не уточнили.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".

Сегодня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается.

Теги: Мариуполь, Метинвест, Азовсталь, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, Юрий Рыженков
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