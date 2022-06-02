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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это героизм пилотов, "Азова" и лично Редиса". Инструктор полка "Азов" рассказал детали об эвакуации на вертолетах из "Азовстали"

Купарашвили тренировал полк "Азов" восемь лет, был наставником его нынешнего командира Дениса Прокопенко, и защищал Мариуполь вместе с "Азовом"
Купарашвили тренировал полк "Азов" восемь лет, был наставником его нынешнего командира Дениса Прокопенко, и защищал Мариуполь вместе с "Азовом"
Фото: azov.org.ua

Инструктор полка "Азов" Георгий Купарашвили – один из защитников Мариуполя, которого вместе с другими ранеными эвакуировали на вертолете из "Азовстали", в интервью "Радіо Свобода", вышедшем 31 мая, он рассказал, как проходила эвакуация.

Подполковник армии Грузии в отставке и гражданин Украины Купарашвили тренировал полк восемь лет, был наставником его нынешнего командира Дениса Прокопенко (Редиса). В момент полномасштабного вторжения РФ он был в Мариуполе, в одном из боев получил ранение. 

По словам офицера, его раненого привезли в госпиталь на "Азовстали", там прооперировали – извлекли две пули. Он отметил, что в бункере сложно оценить течение времени, по предположению военнослужащего, он провел на "Азовстали" около пяти дней, после чего – 22 марта – был эвакуирован. 

На вопрос, как происходила эвакуация с завода, который постоянно обстреливали, офицер сказал, что "в первую очередь, это героизм как пилотов, так и парней из "Азова" и лично командира полка – Редиса". 

"В ту ночь, я помню: был приказ вывести тяжелораненых. Это было в четыре утра, мы должны были быть на точке, но до этой точки нужно было еще дойти. Он [Прокопенко] лично пришел, я помню, убедиться в том, что операция пройдет в строжайшей секретности и по плану. Но не все всегда идет по плану. Во-первых, надо было этих раненых эвакуировать из госпиталя "Азовстали" на точку эвакуации с вертолетами. И эту дистанцию нужно было пройти так, чтобы не заметили, не обстреляли и не разбомбили. В это время и авиация летала, бомбила, бои шли. Но ребята сделали максимум, чтобы довести до точки эвакуации. Вертолеты зашли и эвакуировали раненых", – рассказал он.

Купарашвили назвал этот процесс безумием. "Я за свою карьеру, где только не участвовал, что только не видел, но вот такого безумия я не встречал", – заявил он. Как отметило "Радіо Свобода", Купарашвили – офицер с 20-летним опытом, он прошел обучение в НАТО и был в разных горячих точках мира. 

Офицер рассказал, что полк "Азов" вел бой с оккупантами, пока шла разгрузка вертолетов и погрузка раненых на борт. 

"И это было такое место, где нас видели. В это время наши ребята, азовцы, нас оберегали: вели тяжелый бой. Там такое творилось! Там бомбили постоянно: авиация не останавливалась, тяжелая реактивная артиллерия. Но они не давали возможности обстреливать и уничтожить точки эвакуации... потому что там были раненые, которые ждали эвакуации. Они стали стеной и дали возможность выбраться людям. Я благодарен всем ребятам! Они создали щит, чтобы защитить вертолет. Он зашел и ребят эвакуировали. Пилоты, люди находившиеся на борту люди сделали героический шаг, они рискнули жизнью, чтобы вывезти ребят из окружения. Вывезти раненых и привезти поставки. Но это было безумие, я вам скажу! Однако это безумие себя оправдало", – сказал он. 

Купарашвили говорит, что когда уже летел в вертолете, не верил, что сможет долететь до точки назначения. 

"Я вообще не верил, что дойду до вертолета. Всем объяснили, что это огромный риск. Во-первых, добраться до вертолета, во-вторых, подождать, сесть в него, и шансы долететь до места назначения – очень низкие. Но уже не было разницы, где ты погибнешь – на земле или в воздухе. Однако это был шанс. Ребята, которые это не раз провели, – герои. Это было мужество, граничившее с безумием. Это было нереально. Потому что сам противник поначалу был шокирован. Это была операция самого высокого класса", – подчеркнул он. 

Военнослужащий отметил, что в момент приземления вертолета на точку эвакуации у него были двойственные чувства – с одной стороны это положительные эмоции от того, что появляется возможность получить медицинскую помощь, а с другой – он покидал своих сослуживцев в окружении. Сейчас он жалеет, что тогда эвакуировался. 

"Я жалею, очень жалею, что меня эвакуировали. Что я сейчас не с ними", – подчеркнул Купарашвили. 

20 мая президент Украины Владимир Зеленский рассказывал о храбрости экипажей вертолетов, которые неделями летали в Мариуполь, доставляя продукты и боеприпасы на "Азовсталь". "Погибло очень большое количество наших летчиков, к сожалению. Совершенно героические люди, которые знали, что сложно, что почти невозможно долететь до "Азовстали" и привезти им лекарства, еду, воду, унести тела, раненых", – сказал он. 

31 мая было обнародовано видео полетов вертолетов снабжения Воздушных сил ВСУ на "Азовсталь", снятое в первые недели блокады.

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода. 

Депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мариуполь, вертолет, полк Азов, эвакуация, раненые, Азовсталь, госпиталь, пилот, экипаж
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