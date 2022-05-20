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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Завод "Азовсталь" вероятно покинули около 1700 защитников Мариуполя – разведка Великобритании

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Количество украинских военных, которые остались на "Азовстали" неизвестно, отметили в британской разведке
Количество украинских военных, которые остались на "Азовстали" – неизвестно, отметили в британской разведке
Фото: EPA

До 1700 украинских военных вероятно покинули завод "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области, количество тех, кто остался, неизвестно.

Об этом 20 мая в Twitter сообщила пресс-служба минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Вполне вероятно, что как только РФ захватит Мариуполь, оккупантов из города перебросят для усиления военных операций на Донбассе, добавили в минобороны Соединенного Королевства.

"Стойкое украинское сопротивление в Мариуполе с начала войны означает, что российские силы в этом районе должны быть переоснащены и модернизированы, прежде чем их можно будет эффективно передислоцировать. Это может быть длительным процессом, если все будет сделано тщательно", – говорится в сообщении.

В то же время, по данным британской разведки, российское командование "находится под давлением необходимости наглядного достижения оперативных целей".

"Это означает, что Россия, вероятно, быстро перераспределит свои силы без надлежащей подготовки, что чревато дальнейшим истощением сил", – резюмировали в минобороны Великобритании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Контекст:

Завод "Азовсталь" остается последним объектом в Мариуполе, который удерживают украинские военные.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".

Днем 17 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается.

17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. Украинские власти официально это не комментировали. 

На "Азовстали" остаются военнослужащие, в том числе командование гарнизона. В Минобороны Украины заявили, что не будут называть их число до завершения операции.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Донбасс, захват, военные, Мариуполь, разведка, полк Азов, эвакуация, Азовсталь, ВСУ, война России против Украины, спасение, военнослужащий, российские оккупанты
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