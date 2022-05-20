Завод "Азовсталь" вероятно покинули около 1700 защитников Мариуполя – разведка Великобритании

Количество украинских военных, которые остались на "Азовстали" – неизвестно, отметили в британской разведке Фото: EPA

Об этом 20 мая в Twitter сообщила пресс-служба минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Вполне вероятно, что как только РФ захватит Мариуполь, оккупантов из города перебросят для усиления военных операций на Донбассе, добавили в минобороны Соединенного Королевства.

"Стойкое украинское сопротивление в Мариуполе с начала войны означает, что российские силы в этом районе должны быть переоснащены и модернизированы, прежде чем их можно будет эффективно передислоцировать. Это может быть длительным процессом, если все будет сделано тщательно", – говорится в сообщении.

В то же время, по данным британской разведки, российское командование "находится под давлением необходимости наглядного достижения оперативных целей".

"Это означает, что Россия, вероятно, быстро перераспределит свои силы без надлежащей подготовки, что чревато дальнейшим истощением сил", – резюмировали в минобороны Великобритании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 May 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/W938cA16hU — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 20, 2022



