Зеленский обсудил с Джонсоном спасение военных с "Азовстали" и блокировку Россией черноморских портов

"Проинформировал о ходе боевых действий и операции по спасению военных с "Азовстали". Обсудили оборонную поддержку, пути экспорта сельхозпродукции и импорта горючего в Украину", – написал президент.
Провів телефонну розмову з @BorisJohnson. Поінформував про перебіг бойових дій та операцію з порятунку військових з «Азовсталі». Обговорили оборонну підтримку, шляхи експорту * сільгосппродукції та імпорту пального до України.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 19, 2022
Джонсон в Twitter сообщил, что в разговоре с Зеленским он вновь подтвердил солидарность с украинским народом, "особенно с отважными защитниками Мариуполя".
"Я проинформировал президента о поддержке, оказываемой сфере обороны Украины, включая дальнобойную артиллерию, ракеты "берег – корабль" и беспилотные летательные аппараты. Это часть нашего дополнительного пакета военной помощи Украине в размере £1,3 млрд. Мы также обсудили, как мы можем остановить глобальный экономический ущерб, вызванный безрассудной блокадой [президентом РФ Владимиром] Путиным черноморских портов. Срочно ищем варианты открытия важных морских и наземных путей для доставки украинских запасов зерна", – написал Джонсон.
I updated the President on support flowing to Ukraine’s defence, including long-range artillery, shore-to-ship missiles and unmanned drones.— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 19, 2022
This is part of our additional £1.3 billion military aid package for Ukraine. 2/4
Британский премьер сообщил, что страна приняла около 50 тыс. украинских беженцев.
"Мы делаем все возможное, чтобы помочь им построить здесь жизнь. По нашим схемам выдано более 100 000 виз, а в отношении российских авиакомпаний введены новые санкции. Наша решимость непоколебима – мы поддерживаем Украину", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
50,000 Ukrainians have now safely arrived in the UK & we're doing everything possible to help them build lives here.— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 19, 2022
With over 100,000 visas issued through our schemes and fresh sanctions imposed on Russian airlines today, our resolve is unflinching – we #StandWithUkraine. 4/4
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.
Великобритания предоставила Украине несколько пакетов помощи, включая вооружение. В частности, 7 марта Джонсон сообщал о выделении Украине £175 млн помощи, чтобы справиться с гуманитарным кризисом. Таким образом, по словам Джонсона, благодаря дополнительному финансированию британская поддержка Украины достигла на тот момент около £400 млн (приблизительно $543 млн).
9 апреля Джонсон провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам разговора премьер Великобритании заявил о новом пакете финансовой и военной помощи Украине. В частности, в нее вошли 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, отметил Джонсон. 5 мая он объявил о новом пакете поддержки Украины на £300 млн.
6 мая в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном Джонсон выразил убеждение, что Украина победит Россию, если ей будет оказана необходимая оборонительная военная помощь.