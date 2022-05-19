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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обсудил с Джонсоном спасение военных с "Азовстали" и блокировку Россией черноморских портов

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Джонсон: Мы срочно ищем варианты открытия важных морских и наземных путей для доставки украинских запасов зерна
Джонсон: Мы срочно ищем варианты открытия важных морских и наземных путей для доставки украинских запасов зерна
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 19 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Проинформировал о ходе боевых действий и операции по спасению военных с "Азовстали". Обсудили оборонную поддержку, пути экспорта сельхозпродукции и импорта горючего в Украину", – написал президент.

Джонсон в Twitter сообщил, что в разговоре с Зеленским он вновь подтвердил солидарность с украинским народом, "особенно с отважными защитниками Мариуполя".

"Я проинформировал президента о поддержке, оказываемой сфере обороны Украины, включая дальнобойную артиллерию, ракеты "берег – корабль" и беспилотные летательные аппараты. Это часть нашего дополнительного пакета военной помощи Украине в размере £1,3 млрд.  Мы также обсудили, как мы можем остановить глобальный экономический ущерб, вызванный безрассудной блокадой [президентом РФ Владимиром] Путиным черноморских портов. Срочно ищем варианты открытия важных морских и наземных путей для доставки украинских запасов зерна", – написал Джонсон.

Британский премьер сообщил, что страна приняла около 50 тыс. украинских беженцев.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь им построить здесь жизнь. По нашим схемам выдано более 100 000 виз, а в отношении российских авиакомпаний введены новые санкции. Наша решимость непоколебима – мы поддерживаем Украину", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

Великобритания предоставила Украине несколько пакетов помощи, включая вооружение. В частности, 7 марта Джонсон сообщал о выделении Украине £175 млн помощи, чтобы справиться с гуманитарным кризисом. Таким образом, по словам Джонсона, благодаря дополнительному финансированию британская поддержка Украины достигла на тот момент около £400 млн (приблизительно $543 млн).

9 апреля Джонсон провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам разговора премьер Великобритании заявил о новом пакете финансовой и военной помощи Украине. В частности, в нее вошли 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, отметил Джонсон. 5 мая он объявил о новом пакете поддержки Украины на £300 млн.

6 мая в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном Джонсон выразил убеждение, что Украина победит Россию, если ей будет оказана необходимая оборонительная военная помощь.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Мариуполь, Азовсталь, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, война России против Украины, морские порты Украины
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