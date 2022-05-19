Зеленский обсудил с Джонсоном спасение военных с "Азовстали" и блокировку Россией черноморских портов

Джонсон: Мы срочно ищем варианты открытия важных морских и наземных путей для доставки украинских запасов зерна Фото: EPA

"Проинформировал о ходе боевых действий и операции по спасению военных с "Азовстали". Обсудили оборонную поддержку, пути экспорта сельхозпродукции и импорта горючего в Украину", – написал президент.

Провів телефонну розмову з @BorisJohnson. Поінформував про перебіг бойових дій та операцію з порятунку військових з «Азовсталі». Обговорили оборонну підтримку, шляхи експорту * сільгосппродукції та імпорту пального до України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 19, 2022

Джонсон в Twitter сообщил, что в разговоре с Зеленским он вновь подтвердил солидарность с украинским народом, "особенно с отважными защитниками Мариуполя".

"Я проинформировал президента о поддержке, оказываемой сфере обороны Украины, включая дальнобойную артиллерию, ракеты "берег – корабль" и беспилотные летательные аппараты. Это часть нашего дополнительного пакета военной помощи Украине в размере £1,3 млрд. Мы также обсудили, как мы можем остановить глобальный экономический ущерб, вызванный безрассудной блокадой [президентом РФ Владимиром] Путиным черноморских портов. Срочно ищем варианты открытия важных морских и наземных путей для доставки украинских запасов зерна", – написал Джонсон.

I updated the President on support flowing to Ukraine’s defence, including long-range artillery, shore-to-ship missiles and unmanned drones.



This is part of our additional £1.3 billion military aid package for Ukraine. 2/4 — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 19, 2022

Британский премьер сообщил, что страна приняла около 50 тыс. украинских беженцев.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь им построить здесь жизнь. По нашим схемам выдано более 100 000 виз, а в отношении российских авиакомпаний введены новые санкции. Наша решимость непоколебима – мы поддерживаем Украину", – написал он.

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