Джонсон не видит возможности нормализации отношений с Путиным

Путин, который ведет войну против Украины, грубо нарушил международное право, права человека и виновен "в абсолютно варварском нападении на совершенно невинную страну", подчеркнул Джонсон, отвечая на вопрос о возможности нормализации отношений мирового сообщества с нынешним главой Кремля.
"Я думаю, что Владимиру Путину сейчас будет очень трудно раскаяться, потому что... нет ничего невозможного, я полагаю, но я просто не могу понять, как мы можем сейчас нормализовать отношения с Путиным", – сказал он.
По мнению Джонсона, нормализация отношений с Путиным будет означать повторение ошибки 2014 года, когда мир осудил оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе, ввел санкции против РФ и начал переговоры с Путиным.
"Вы помните всю эту историю с нормандским процессом, Минскими соглашениями", – отметил Джонсон. Он считает, что Путин использовал это как возможность "вонзить нож" в Украину и не позволил вернуть стабильность на восток страны.
"И если украинцы пойдут на какую-либо сделку с Путиным сейчас, риск заключается в том, что он сделает точно то же самое, и они это знают. Поэтому короткий ответ – нет. Никакой нормализации, и Великобритания очень четко это понимает", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Ночью 24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Он сказал, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".