Джонсон не видит возможности нормализации отношений с Путиным

Джонсон: Я просто не могу понять, как мы можем сейчас нормализовать отношения с Путиным Фото: ЕРА

Путин, который ведет войну против Украины, грубо нарушил международное право, права человека и виновен "в абсолютно варварском нападении на совершенно невинную страну", подчеркнул Джонсон, отвечая на вопрос о возможности нормализации отношений мирового сообщества с нынешним главой Кремля.

"Я думаю, что Владимиру Путину сейчас будет очень трудно раскаяться, потому что... нет ничего невозможного, я полагаю, но я просто не могу понять, как мы можем сейчас нормализовать отношения с Путиным", – сказал он.

По мнению Джонсона, нормализация отношений с Путиным будет означать повторение ошибки 2014 года, когда мир осудил оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе, ввел санкции против РФ и начал переговоры с Путиным.

"Вы помните всю эту историю с нормандским процессом, Минскими соглашениями", – отметил Джонсон. Он считает, что Путин использовал это как возможность "вонзить нож" в Украину и не позволил вернуть стабильность на восток страны.

"И если украинцы пойдут на какую-либо сделку с Путиным сейчас, риск заключается в том, что он сделает точно то же самое, и они это знают. Поэтому короткий ответ – нет. Никакой нормализации, и Великобритания очень четко это понимает", – добавил он.

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