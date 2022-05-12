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Чичваркин: На словах в России – 80% поддержки войны и Путина, а на деле – 25%

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По некоторым данным, Путин собирался объявить о мобилизации в РФ 9 мая
По некоторым данным, Путин собирался объявить о мобилизации в РФ 9 мая
Фото: ЕРА

В России население не поддерживает президента Владимира Путина в объявленном им вторжении в Украину так, как об этом заявляет российская пропаганда. Такое мнение живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Если бы они объявили мобилизацию, я думаю, что количество уехавших людей сравнялось бы с Украиной, потому что на словах – 80% поддержки, на деле – 25%", – отметил он.

Бизнесмен рассказал, как в компании из шести человек с "IQ 900" обсуждали реальный процент и "в итоге разругались между 30% и 40% поддержки [войны]".

"Я близок, наверное, к 30% поддержки Путина. А поддержки войны – около 25%. Причем эта поддержка – "с дивана". Это не то что ты готов сорваться и поехать за 220 тыс. руб. (около $3370. – "ГОРДОН"). Если они поднимут ставку на 350 [тыс. руб., то есть около $5370] – поедет больше, но качество этих поехавших никак не улучшится. Это будет абсолютно такое же мясорубочное мясо, уже промаринованное годами боярышника", – объяснил Чичваркин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Ранее ожидалось, что на параде 9 мая Путин может официально объявить войну Украине вместо так называемой специальной военной операции, об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Европы. Согласно российскому законодательству, это позволило бы Путину мобилизовать резервные силы и поставить в строй призывников, в которых Россия "отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки сил".

Однако Путин не стал этого делать.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, война, пропаганда, мобилизация, российская пропаганда, Евгений Чичваркин, вторжение, война России против Украины, бизнесмен, российские оккупанты
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