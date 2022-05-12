Чичваркин: На словах в России – 80% поддержки войны и Путина, а на деле – 25%

"Если бы они объявили мобилизацию, я думаю, что количество уехавших людей сравнялось бы с Украиной, потому что на словах – 80% поддержки, на деле – 25%", – отметил он.

Бизнесмен рассказал, как в компании из шести человек с "IQ 900" обсуждали реальный процент и "в итоге разругались между 30% и 40% поддержки [войны]".

"Я близок, наверное, к 30% поддержки Путина. А поддержки войны – около 25%. Причем эта поддержка – "с дивана". Это не то что ты готов сорваться и поехать за 220 тыс. руб. (около $3370. – "ГОРДОН"). Если они поднимут ставку на 350 [тыс. руб., то есть около $5370] – поедет больше, но качество этих поехавших никак не улучшится. Это будет абсолютно такое же мясорубочное мясо, уже промаринованное годами боярышника", – объяснил Чичваркин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube