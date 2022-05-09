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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин на параде в Москве назвал нападение РФ на Украину "упреждающим отпором агрессии". Мобилизацию не объявил

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Путин о вторжении в Украину: Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение
Путин о вторжении в Украину: Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение
Скриншот: Москва FM / YouTube

Президент России Владимир Путин в речи ко Дню Победы упомянул о войне в Украине, назвав ее "вынужденным решением". Текст его обращения опубликован на сайте Кремля.

В своей речи он назвал вторжение России в Украину ответом на якобы подготовку к "очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым".

"В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным", – сказал российский президент.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину Путин также назвал "упреждающим отпором агрессии".

"Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны", – заявил он.

Отдельно он обратился к боевикам террористических группировок Донбасса, заявив, что те вместе с российской армией "сражаются на своей земле".

"Обращаюсь сейчас к нашим вооруженным силам и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой. Чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ожидалось, что на параде к 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой специальной военной операции, об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада. Согласно российскому законодательству, это позволило бы Путину мобилизовать резервные силы и призывать призывников, в которых Россия "отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки сил".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, война, Кремль, Донбасс, 9 мая, парад, война России против Украины
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