Путин на параде в Москве назвал нападение РФ на Украину "упреждающим отпором агрессии". Мобилизацию не объявил

Путин о вторжении в Украину: Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение Скриншот: Москва FM / YouTube

В своей речи он назвал вторжение России в Украину ответом на якобы подготовку к "очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым".

"В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным", – сказал российский президент.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину Путин также назвал "упреждающим отпором агрессии".

"Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны", – заявил он.

Отдельно он обратился к боевикам террористических группировок Донбасса, заявив, что те вместе с российской армией "сражаются на своей земле".

"Обращаюсь сейчас к нашим вооруженным силам и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой. Чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам", – сказал он.

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