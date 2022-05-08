Путин, войска которого ведут против Украины полномасштабную войну, решил отправить украинцам "поздравления с Днем Победы"

Как сообщила пресс-служба главы страны-агрессора, он направил "поздравительные послания" лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, "а также народам Грузии и Украины".
Свои "послания" Путин также отослал так называемым главам оккупированных грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия, которые в РФ считают "независимыми", и главарям группировок "ДНР" и ЛНР", которые контролируют временно оккупированные Россией районы Донецкой и Луганской областей Украины (их Путин тоже считает "независимыми").
В "поздравительных телеграммах" главарям "ДНР" и "ЛНР" Путин повторил ряд пропагандистских тезисов, которыми РФ сейчас оправдывает свое вторжение в Украину, в частности, об "освобождении родной земли от нацистской скверны". Президент РФ считает, что Россия в этой войне одержит "победу, как в 1945 году".
Также сайт Кремля обнародовал еще одно "послание" Путина, адресованное "ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам Украины". В нем российский президент также заявил о "нацизме", который "поднимает голову".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым, после чего начала боевые действия на Донбассе, оккупировав также часть Донецкой и Луганской областей.
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину прокурор Международного уголовного суда Карим Хан инициировал новое расследование. Он заявил, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности. На сегодняшний день уже более 40 стран обратились в МУС с требованием расследовать военные преступления РФ в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский называет действия России в Украине геноцидом. Такого же мнения – президенты Польши и США, а также Сейм Литвы, парламенты Канады и Эстонии.
В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании день победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.
До 2015 года в Украине, как и других странах СНГ, на официальном уровне 9 мая отмечали День Победы. В 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.