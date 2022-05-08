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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гройсман: Для России 9 мая навсегда должно стать днем российского позора

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Гройсман: Россия отмечает 9 мая. Но что же они празднуют? Более 20 тыс. потерянных жизней своих солдат?
Гройсман: Россия отмечает 9 мая. Но что же они празднуют? Более 20 тыс. потерянных жизней своих солдат?
Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

9 мая для России должно стать "днем российского позора", уверен бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман. Об этом он заявил в Facebook 8 мая.

Политик отметил, что в 1945 году лидер нацистской Германии Адольф Гитлер потерпел поражение, и 8 мая победу отмечает "весь демократический мир", который сейчас солидарен с Украиной.

"Россия отмечает 9 мая. Но что же они празднуют? Более 20 тыс. потерянных жизней своих солдат? Тысячи изнасилованных и убитых невинных украинцев? Более 200 убитых украинских детей? Или депортацию украинцев в Россию? Когда мир говорит "never again", или "никогда снова", россияне повторяют худшие преступления в истории человечества и гордятся этим. Но я знаю, кем должны гордиться мы, – нашими Вооруженными силами, нашими волонтерами и нашими международными партнерами. Мы все должны гордиться тем, что Украина уже два с половиной месяца дерет России задницу. Весь мир – на стороне добра, и только вместе мы доведем дело до конца", – написал он.

Гройсман заявил, что нужно вместе остановить зло, чтобы оно не расползалось по миру.

"9 мая наши друзья из европейских стран отмечают День Европы. Для Украины этот день должен быть праздником европейской солидарности. А для России 9 мая навсегда должно стать днем российского позора", – подчеркнул политик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/videos/1160499834726214/

Контекст:

В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании день победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.

До 2015 года в Украине, как и других странах СНГ, на официальном уровне 9 мая отмечали День Победы. В 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В РФ эту войну называют "спецоперацией". По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро 8 мая потери российских оккупантов достигли около 25,5 тыс. человек личного состава, а также 1130 танков, 199 самолетов, 156 вертолетов и другое.

Теги: Россия, Владимир Путин, Адольф Гитлер, нацизм, Владимир Гройсман, День Победы, 9 мая, война России против Украины
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