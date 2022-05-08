Гройсман: Для России 9 мая навсегда должно стать днем российского позора

Гройсман: Россия отмечает 9 мая. Но что же они празднуют? Более 20 тыс. потерянных жизней своих солдат? Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Политик отметил, что в 1945 году лидер нацистской Германии Адольф Гитлер потерпел поражение, и 8 мая победу отмечает "весь демократический мир", который сейчас солидарен с Украиной.

"Россия отмечает 9 мая. Но что же они празднуют? Более 20 тыс. потерянных жизней своих солдат? Тысячи изнасилованных и убитых невинных украинцев? Более 200 убитых украинских детей? Или депортацию украинцев в Россию? Когда мир говорит "never again", или "никогда снова", россияне повторяют худшие преступления в истории человечества и гордятся этим. Но я знаю, кем должны гордиться мы, – нашими Вооруженными силами, нашими волонтерами и нашими международными партнерами. Мы все должны гордиться тем, что Украина уже два с половиной месяца дерет России задницу. Весь мир – на стороне добра, и только вместе мы доведем дело до конца", – написал он.

Гройсман заявил, что нужно вместе остановить зло, чтобы оно не расползалось по миру.

"9 мая наши друзья из европейских стран отмечают День Европы. Для Украины этот день должен быть праздником европейской солидарности. А для России 9 мая навсегда должно стать днем российского позора", – подчеркнул политик.

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