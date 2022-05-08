"Для нас ничего не изменится". Зеленский отреагировал на информацию о возможном официальном объявлении войны Россией 9 мая

"Для нас ничего не изменится. Для нас война длится уже восемь лет, полномасштабная война длится более 70 дней... Они хотят показать, какие они большие, они уничтожают целые города, будто бы в плохих голливудских фильмах", – говорит Зеленский.
По его мнению, такие действия, которые в России считают "победой", для всего цивилизованного мира являются поражением.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада 3 мая сообщил, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине.
Официально Россия не объявляла Украине войну. Вторжение российские власти называют "специальной военной операцией с целью демилитаризации и денацификации Украины".