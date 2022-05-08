"Для нас ничего не изменится". Зеленский отреагировал на информацию о возможном официальном объявлении войны Россией 9 мая

Зеленский: Для нас война длится уже восемь лет, полномасштабная война длится более 70 дней Фото: president.gov.ua

"Для нас ничего не изменится. Для нас война длится уже восемь лет, полномасштабная война длится более 70 дней... Они хотят показать, какие они большие, они уничтожают целые города, будто бы в плохих голливудских фильмах", – говорит Зеленский.

По его мнению, такие действия, которые в России считают "победой", для всего цивилизованного мира являются поражением.

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