"Победили нацизм – победим и рашизм". Шмыгаль заявил, что мир снова столкнулся с нацизмом "спустя 77 лет"

Международное сообщество должно использовать горький опыт Второй мировой, чтобы остановить войну в сердце Европы, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Об этом 8 мая по случаю Дня памяти и примирения заявил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"К сожалению, спустя 77 лет цивилизованный мир снова столкнулся с нацизмом. С его российской версией, созревшей именно на культе победы в войне, которую же советский режим и развязал с нацистами. Уже сейчас совершенно очевидно, что Россия не планирует останавливаться на Украине. Кто будет следующим? Международное сообщество должно использовать горький опыт Второй мировой, чтобы остановить войну в сердце Европы", – написал руководитель Кабмина.

По словам Шмыгаля, украинцы, "опираясь на собственный исторический опыт", знают, что народ Украины "несокрушимый и обязательно побеждает", когда "вместе защищает землю, семьи".

"Победили нацизм – победим и рашизм. Вечная память всем, кто отдал жизнь за мир и свободу", – резюмировал глава правительства Украины.

Украинские города, пережившие страшную нацистскую оккупацию, что "80 лет мало, чтобы о ней забыть", после вторжения РФ, которое началось 24 февраля, получили вторую дату оккупации в истории, заявил в видеообращении 8 мая президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что в Украине "устроили кровавую реконструкцию нацизма".