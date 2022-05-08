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"Победили нацизм – победим и рашизм". Шмыгаль заявил, что мир снова столкнулся с нацизмом "спустя 77 лет"

Международное сообщество должно использовать горький опыт Второй мировой, чтобы остановить войну в сердце Европы, отметил Шмыгаль
Международное сообщество должно использовать горький опыт Второй мировой, чтобы остановить войну в сердце Европы, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Украина потеряла во Второй мировой войне более 8 млн человек, и "как бы сильно одному государству не хотелось присвоить все достижения себе, победу над нацизмом одержали десятки стран и народов, среди которых – украинцы".

Об этом 8 мая по случаю Дня памяти и примирения заявил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.  

"К сожалению, спустя 77 лет цивилизованный мир снова столкнулся с нацизмом. С его российской версией, созревшей именно на культе победы в войне, которую же советский режим и развязал с нацистами. Уже сейчас совершенно очевидно, что Россия не планирует останавливаться на Украине. Кто будет следующим? Международное сообщество должно использовать горький опыт Второй мировой, чтобы остановить войну в сердце Европы", – написал руководитель Кабмина.

По словам Шмыгаля, украинцы, "опираясь на собственный исторический опыт", знают, что народ Украины "несокрушимый и обязательно побеждает", когда "вместе защищает землю, семьи".

"Победили нацизм – победим и рашизм. Вечная память всем, кто отдал жизнь за мир и свободу", – резюмировал глава правительства Украины.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/544435767246535

Украинские города, пережившие страшную нацистскую оккупацию, что "80 лет мало, чтобы о ней забыть", после вторжения РФ, которое началось 24 февраля, получили вторую дату оккупации в истории, заявил в видеообращении 8 мая президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что в Украине "устроили кровавую реконструкцию нацизма".

Контекст:

В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании праздник победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.

До 2015 года в Украине, как и других странах СНГ, на официальном уровне 9 мая отмечали День Победы. В 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В Минобороны Украины ожидают провокаций или активизации обстрелов со стороны армии РФ в связи с 9 мая.

Теги: Россия, Украина, нацизм, правительство, День Победы, Вторая мировая война, история, жертвы, нацисты, День памяти и примирения, украинцы, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Кабмин, память
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