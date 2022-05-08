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"Никогда снова"? Расскажите об этом Украине". Зеленский в обращении по случаю Дня памяти и примирения заявил, что 24 февраля слово "никогда" ампутировали

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Зеленский записал видеообращение на фоне разрушенного российскими оккупантами многоэтажного дома в Бородянке
Зеленский записал видеообращение на фоне разрушенного российскими оккупантами многоэтажного дома в Бородянке
Фото: president.gov.ua

Украинские города, пережившие страшную нацистскую оккупацию, что "80 лет мало, чтобы о ней забыть", получили вторую дату оккупации в истории.

Об этом 8 мая в видеообращении по случаю Дня памяти и примирения, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.  

"Каждый год 8 мая вместе со всем цивилизованным миром мы чествуем каждого, кто защищал планету от нацизма в годы Второй мировой войны. Миллионы потерянных жизней, изуродованных судеб, замученных душ и миллионы причин, чтобы сказать злу: никогда снова! – сказал президент. – Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине. 24 февраля слово "никогда" стерли. Расстреляли и разбомбили. Сотнями ракет в 4.00, которыми разбудили всю Украину. Мы услышали страшные взрывы. Мы услышали: снова!"

Свое видеообращение Зеленский записал на фоне разрушенного российскими оккупантами многоэтажного дома в Бородянке Киевской области.

"Не военный объект, не секретная база, а простая девятиэтажка. Может ли она представлять угрозу для РФ, для 1/8 части суши, второй армии мира, ядерного государства?.. 250-килограммовые фугасные бомбы, которыми сверхдержава засыпала этот маленький городок. И он онемел. Он не может сегодня сказать: никогда снова! Он не может сегодня ничего сказать. Но здесь все ясно без слов", – отметил глава государства.

Из лозунга "Никогда снова" ампутировали слово "никогда" в ходе так называемой спецоперации, сказав: "Можем повторить", – добавил Зеленский.

"Так и случилось. И уроды начали повторы. И наши города, пережившие страшную оккупацию, – настолько, что 80 лет мало, чтобы о ней забыть, – снова увидели оккупанта. И получили вторую дату оккупации в истории. А некоторые, как, например, Мариуполь [Донецкой области], – третью. За два года оккупации нацисты убили в нем 10 тыс. мирных людей. За два месяца оккупации РФ убила 20 тыс.", – подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, в Украине "устроили кровавую реконструкцию нацизма".

"Фанатичное подражание этому режиму. Его идеи, действия, слова и символы. Маниакальное – до деталей – воспроизведение его зверств и "алиби", которые якобы придают злу священную цель. Повторение его преступлений и даже попытки превзойти "учителя" и сдвинуть его с пьедестала величайшего зла в истории человечества. Установить новый мировой рекорд по ксенофобии, ненависти, расизму и количеству жертв, к которому они могут привести", – сказал глава государства.

В День памяти и примирения Зеленский отметил "подвиг украинского народа и его вклад в победу антигитлеровской коалиции", чтобы каждый знал, что означают понятия "бомбардировки", "массовые расстрелы", "концлагеря", "гетто", "Бабий Яр", "Хатынь" из книг, а не из собственного опыта.    

"Но случилось иначе. Это несправедливо перед ними всеми. Но правда победит... И доказательством тому является "Вервольф". Это бывшие ставка и бункер [лидера нацисткой Германии Адольфа] Гитлера возле Винницы. И все, что от нее осталось, – несколько камней. Руины. Развалины того, кто считал себя великим и непобедимым... Никакое зло не избежит ответственности. Не сможет укрыться в бункере. От него не остается камня на камне. Поэтому мы все преодолеем. И мы это точно знаем, потому что наши военные и все наши люди – потомки тех, кто преодолел нацизм. Поэтому победят снова. И снова будет мир. Наконец-то снова!" – уверен глава государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1214587109371265/

Контекст:

В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании праздник победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.

До 2015 года в Украине, как и других странах СНГ, на официальном уровне 9 мая отмечали День Победы. В 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В Минобороны Украины ожидают провокаций или активизации обстрелов со стороны армии РФ в связи с 9 мая.

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