В оккупированном Мелитополе детей заставляют носить георгиевские ленты и учить стихи о войне – Денисова

Денисова: Навязывание рашистской идеологии в учебных заведениях направлено на уничтожение украинской идентичности в сознании детей Фото: Людмила Денісова / Facebook

"Из СМИ стало известно, что в захваченном оккупантами Мелитополе Запорожской области заставляют детей надевать георгиевские ленты и учить стишки о войне. Такие действия совершают директора школ, сотрудничающие с оккупационными войсками. Педагоги распространяют в сети детские тематические рисунки и видео школьников, которые декламируют стишки о войне с георгиевскими лентами на груди", – заявила она.

Денисова отметила, что по имеющейся информации, это совершается без согласия родителей.

"Школа является одним из средств воспитания ребенка, формирования мировосприятия, которое непрерывно связано с воспитанием в семье. Такое навязывание рашистской идеологии в учебных заведениях направлено на уничтожение украинской идентичности в сознании детей", – написала омбудсмен.

Она подчеркнула, что это является нарушением ст. 29 Конвенции ООН о правах ребенка, в которой предусмотрено, что образование ребенка должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения.

"Это прямое доказательство совершения геноцида в отношении украинского народа. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть факты нарушения прав детей Россией в Украине", – добавила омбудсмен.

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