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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Мелитополе детей заставляют носить георгиевские ленты и учить стихи о войне – Денисова

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Денисова: Навязывание рашистской идеологии в учебных заведениях направлено на уничтожение украинской идентичности в сознании детей
Денисова: Навязывание рашистской идеологии в учебных заведениях направлено на уничтожение украинской идентичности в сознании детей
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Российские военные в оккупированном Мелитополе Запорожской области детей заставляют носить георгиевские ленты и учить стихи о войне. Об этом сообщила в Facebook 8 мая украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Из СМИ стало известно, что в захваченном оккупантами Мелитополе Запорожской области заставляют детей надевать георгиевские ленты и учить стишки о войне. Такие действия совершают директора школ, сотрудничающие с оккупационными войсками. Педагоги распространяют в сети детские тематические рисунки и видео школьников, которые декламируют стишки о войне с георгиевскими лентами на груди", – заявила она.

Денисова отметила, что по имеющейся информации, это совершается без согласия родителей.

"Школа является одним из средств воспитания ребенка, формирования мировосприятия, которое непрерывно связано с воспитанием в семье. Такое навязывание рашистской идеологии в учебных заведениях направлено на уничтожение украинской идентичности в сознании детей", – написала омбудсмен.

Она подчеркнула, что это является нарушением ст. 29 Конвенции ООН о правах ребенка, в которой предусмотрено, что образование ребенка должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения.

"Это прямое доказательство совершения геноцида в отношении украинского народа. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть факты нарушения прав детей Россией в Украине", – добавила омбудсмен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/536456417835635

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. Уже после входа российских войск в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.

Оранжево-черная георгиевская лента в последние годы используется российскими властями как символ победы во Второй мировой войне. В Украине георгиевская лента с 2014 года стала одним из популярных символов пророссийских сепаратистов; также ее используют российские войска, которые вторглись в Украину 24 февраля 2022 года.

16 мая 2017 года Верховная Рада ввела административную ответственность за ношение георгиевской ленты, Закон вступил в силу 15 июня 2017 года. Согласно документу, за ношение георгиевской ленты не ветеранами войны предусмотрен штраф, а в случае повторного ее использования – арест.

Теги: Людмила Денисова, оккупация, Мелитополь, День Победы, Запорожская область, 9 мая, георгиевская лента, дети
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