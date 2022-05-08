В оккупированном Мелитополе детей заставляют носить георгиевские ленты и учить стихи о войне – Денисова

"Из СМИ стало известно, что в захваченном оккупантами Мелитополе Запорожской области заставляют детей надевать георгиевские ленты и учить стишки о войне. Такие действия совершают директора школ, сотрудничающие с оккупационными войсками. Педагоги распространяют в сети детские тематические рисунки и видео школьников, которые декламируют стишки о войне с георгиевскими лентами на груди", – заявила она.
Денисова отметила, что по имеющейся информации, это совершается без согласия родителей.
"Школа является одним из средств воспитания ребенка, формирования мировосприятия, которое непрерывно связано с воспитанием в семье. Такое навязывание рашистской идеологии в учебных заведениях направлено на уничтожение украинской идентичности в сознании детей", – написала омбудсмен.
Она подчеркнула, что это является нарушением ст. 29 Конвенции ООН о правах ребенка, в которой предусмотрено, что образование ребенка должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения.
"Это прямое доказательство совершения геноцида в отношении украинского народа. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть факты нарушения прав детей Россией в Украине", – добавила омбудсмен.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. Уже после входа российских войск в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.
Оранжево-черная георгиевская лента в последние годы используется российскими властями как символ победы во Второй мировой войне. В Украине георгиевская лента с 2014 года стала одним из популярных символов пророссийских сепаратистов; также ее используют российские войска, которые вторглись в Украину 24 февраля 2022 года.
16 мая 2017 года Верховная Рада ввела административную ответственность за ношение георгиевской ленты, Закон вступил в силу 15 июня 2017 года. Согласно документу, за ношение георгиевской ленты не ветеранами войны предусмотрен штраф, а в случае повторного ее использования – арест.