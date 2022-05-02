Оккупанты угнали из Мелитополя в Чечню комбайны, где обнаружили, что техника дистанционно отключена – CNN

Отмечается, что сельхозтехника была изъята из дилерского центра "Агротек". Ее стоимость оценивается почти в $5 млн, в частности, зерноуборочные комбайны стоят $300 тыс. каждый.
Как сообщил источник, сначала оккупанты изъяли два зерноуборочных комбайна, трактор и сеялку. В течение нескольких недель было изъято еще 27 единиц сельскохозяйственной техники. Сообщается, что во время угона техники был зафиксирован на видео грузовик, похожий на военный, с нарисованной буквой Z.
Доставив технику в Чечню, оккупанты не смогли ею воспользоваться, поскольку, как выяснилось, она была оснащена GPS и заблокирована дистанционно, пишет CNN.
Движение сельхозтехники можно было отследить, сейчас она находится вблизи Грозного. По словам источника CNN, россияне нашли консультантов, пытающихся взломать систему защиты похищенной техники.
Собеседник телекомпании отметил, что оккупанты заработают и в том случае, даже если продадут комбайны на запчасти.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты украли из Мелитополя сельхозтехники на €1,5 млн и вывезли в Крым и Чечню.
21 апреля Всеукраинский аграрный совет сообщил, что российские оккупанты забирают в собственность агропредприятия, заставляют проводить посевную в пользу России, вывозят продукцию со складов, силой заставляют работать сотрудников. Тем, кто не согласен, угрожают физической расправой.
30 апреля замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что Россия вывозит зерновые с временно оккупированных территорий Украины. По его данным, несколько сотен тысяч тон зерновых было вывезено суммарно из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.