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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты угнали из Мелитополя в Чечню комбайны, где обнаружили, что техника дистанционно отключена – CNN

Движение похищенной сельхозтехники можно было отследить по GPS, сейчас она находится вблизи Грозного
Движение похищенной сельхозтехники можно было отследить по GPS, сейчас она находится вблизи Грозного
Фото: ua.depositphotos.com

Российские оккупанты похитили из дилерского центра John Deere в Мелитополе Запорожской области комбайны и вывезли их в Чечню, где выяснили, что техника отключена дистанционно. Об этом со ссылкой на источник в Мелитополе сообщила телекомпания CNN.

Отмечается, что сельхозтехника была изъята из дилерского центра "Агротек". Ее стоимость оценивается почти в $5 млн, в частности, зерноуборочные комбайны стоят $300 тыс. каждый.

Как сообщил источник, сначала оккупанты изъяли два зерноуборочных комбайна, трактор и сеялку. В течение нескольких недель было изъято еще 27 единиц сельскохозяйственной техники. Сообщается, что во время угона техники был зафиксирован на видео грузовик, похожий на военный, с нарисованной буквой Z.

Доставив технику в Чечню, оккупанты не смогли ею воспользоваться, поскольку, как выяснилось, она была оснащена GPS и заблокирована дистанционно, пишет CNN.

Движение сельхозтехники можно было отследить, сейчас она находится вблизи Грозного. По словам источника CNN, россияне нашли консультантов, пытающихся взломать систему защиты похищенной техники.

Собеседник телекомпании отметил, что оккупанты заработают и в том случае, даже если продадут комбайны на запчасти.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты украли из Мелитополя сельхозтехники на €1,5 млн и вывезли в Крым и Чечню.

21 апреля Всеукраинский аграрный совет сообщил, что российские оккупанты забирают в собственность агропредприятия, заставляют проводить посевную в пользу России, вывозят продукцию со складов, силой заставляют работать сотрудников. Тем, кто не согласен, угрожают физической расправой.

30 апреля замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что Россия вывозит зерновые с временно оккупированных территорий Украины. По его данным, несколько сотен тысяч тон зерновых было вывезено суммарно из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Теги: Россия, Чечня, война, военные, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, GPS, война России против Украины, сельхозтехника, грузовик, российские оккупанты
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