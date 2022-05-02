Оккупанты угнали из Мелитополя в Чечню комбайны, где обнаружили, что техника дистанционно отключена – CNN

Движение похищенной сельхозтехники можно было отследить по GPS, сейчас она находится вблизи Грозного Фото: ua.depositphotos.com

Отмечается, что сельхозтехника была изъята из дилерского центра "Агротек". Ее стоимость оценивается почти в $5 млн, в частности, зерноуборочные комбайны стоят $300 тыс. каждый.

Как сообщил источник, сначала оккупанты изъяли два зерноуборочных комбайна, трактор и сеялку. В течение нескольких недель было изъято еще 27 единиц сельскохозяйственной техники. Сообщается, что во время угона техники был зафиксирован на видео грузовик, похожий на военный, с нарисованной буквой Z.

Доставив технику в Чечню, оккупанты не смогли ею воспользоваться, поскольку, как выяснилось, она была оснащена GPS и заблокирована дистанционно, пишет CNN.

Движение сельхозтехники можно было отследить, сейчас она находится вблизи Грозного. По словам источника CNN, россияне нашли консультантов, пытающихся взломать систему защиты похищенной техники.

Собеседник телекомпании отметил, что оккупанты заработают и в том случае, даже если продадут комбайны на запчасти.

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