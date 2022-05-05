В оккупированном Мелитополе россияне хотят забрать у фермеров 70% урожая

"Сегодня уже очевидно то, что на наших оккупированных территориях оккупанты пытаются сделать голодомор… Сегодня массово вывозится зерно из всех элеваторов, массово вывозится зерно со всех токов и сегодня оккупанты ведут переговоры с фермерами и им предлагают оставить у себя 30% урожая, который они соберут, а 70% они будут пытаться забрать у фермеров", – сказал Федоров.

Он подчеркнул, что среди населения уже не осталось никого, кто поддерживал бы россиян, особенно после того, как они в Мелитополе подняли советский флаг.

"Два дня назад на центральной площади города они подняли советский флаг и этим поступком отвернули от себя даже то небольшое количество, которое поддерживало российскую оккупацию. Раньше это было не более 7–8%, сегодня совсем не осталось тех, кто поддерживает оккупацию", – сказал городской голова Мелитополя.

Федоров также сообщил, что оккупанты уже похитили около 400 человек.

"Рашисты сегодня работают, как НКВД. И, если раньше была практика большей частью в городе Мелитополе, то после того, как был взрыв на железнодорожном мосту, они начали просто ходить по селам и похищать людей. Приходят на рассвете, похищают полностью семьи и сегодня это уже точно более 300–400 человек похищено. Где они находятся, совершенно неизвестно, потому что они ничего не объясняют", – сказал Федоров.