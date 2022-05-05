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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Мелитополе россияне хотят забрать у фермеров 70% урожая

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Оккупанты массово вывозят зерно из Мелитополя
Оккупанты массово вывозят зерно из Мелитополя
Фото: depositphotos.com

В Мелитопольском районе Запорожской области оккупанты предлагают фермерам оставить у себя 30% нового урожая, а 70% они будут пытаться забрать себе. Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в эфире Всеукраинского информационного телемарафона, его цитирует УНИАН.

"Сегодня уже очевидно то, что на наших оккупированных территориях оккупанты пытаются сделать голодомор… Сегодня массово вывозится зерно из всех элеваторов, массово вывозится зерно со всех токов и сегодня оккупанты ведут переговоры с фермерами и им предлагают оставить у себя 30% урожая, который они соберут, а 70% они будут пытаться забрать у фермеров", – сказал Федоров.

Он подчеркнул, что среди населения уже не осталось никого, кто поддерживал бы россиян, особенно после того, как они в Мелитополе подняли советский флаг.

"Два дня назад на центральной площади города они подняли советский флаг и этим поступком отвернули от себя даже то небольшое количество, которое поддерживало российскую оккупацию. Раньше это было не более 7–8%, сегодня совсем не осталось тех, кто поддерживает оккупацию", – сказал городской голова Мелитополя.

Федоров также сообщил, что оккупанты уже похитили около 400 человек.

"Рашисты сегодня работают, как НКВД. И, если раньше была практика большей частью в городе Мелитополе, то после того, как был взрыв на железнодорожном мосту, они начали просто ходить по селам и похищать людей. Приходят на рассвете, похищают полностью семьи и сегодня это уже точно более 300–400 человек похищено. Где они находятся, совершенно неизвестно, потому что они ничего не объясняют", – сказал Федоров.

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. Уже после входа российских войск в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.

Оккупанты планируют ввести в Мелитополе в обращение рубли. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации 29 апреля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Мелитополь, Запорожская область, урожай, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
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