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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Мелитополе не осталось украинских газет, радио, ТВ – НСЖУ

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В НСЖУ сообщили, что в Мелитополе оккупанты контролируют 90% информационного пространства
В НСЖУ сообщили, что в Мелитополе оккупанты контролируют 90% информационного пространства
Фото: depositphotos.com

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области не осталось украинских газет, радио, телевидения: 90% информационного пространства – кремлевская пропаганда. Об этом 2 мая написал в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

"В первую очередь оккупанты захватывали современные средства информации и коммуникации: выставили свою стражу у телевышки на южном выезде из города и взяли под контроль все радиочастоты. Вскоре вместо украинских каналов на Т-2 появились оккупационные. В город прибыли подготовлены россияне-технологи, ответственные за производство локальной пропаганды", – сообщил глава НСЖУ.

В частности, оккупанты начали издавать под известным мелитопольским брендом газету МВ, которая является рупором оккупантов, "хвалит заботливых чеченцев, информирует о российских порядках в городе и районе, о гуманитарной помощи".

"Им в помощь дали директора местной ТРК "МТВ-плюс" Олега Шостака. Ныне Олег Шостак стал такой "важной персоной", что передвигается по городу только в сопровождении конвоя. Возят его утром ежедневно из бизнес-центра на планерку военно-гражданской администрации", – рассказала Томиленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/5065995140151976


Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. Уже после входа российских войск в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.

Оккупанты планируют ввести в Мелитополе в обращение рубли. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации 29 апреля.

Теги: Россия, телевидение, Украина, пропаганда, захват, оккупация, Мелитополь, радио, российская пропаганда, журналисты, НСЖУ, война России против Украины, Сергей Томиленко
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