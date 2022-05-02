В оккупированном Мелитополе не осталось украинских газет, радио, ТВ – НСЖУ

В НСЖУ сообщили, что в Мелитополе оккупанты контролируют 90% информационного пространства Фото: depositphotos.com

"В первую очередь оккупанты захватывали современные средства информации и коммуникации: выставили свою стражу у телевышки на южном выезде из города и взяли под контроль все радиочастоты. Вскоре вместо украинских каналов на Т-2 появились оккупационные. В город прибыли подготовлены россияне-технологи, ответственные за производство локальной пропаганды", – сообщил глава НСЖУ.

В частности, оккупанты начали издавать под известным мелитопольским брендом газету МВ, которая является рупором оккупантов, "хвалит заботливых чеченцев, информирует о российских порядках в городе и районе, о гуманитарной помощи".

"Им в помощь дали директора местной ТРК "МТВ-плюс" Олега Шостака. Ныне Олег Шостак стал такой "важной персоной", что передвигается по городу только в сопровождении конвоя. Возят его утром ежедневно из бизнес-центра на планерку военно-гражданской администрации", – рассказала Томиленко.

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