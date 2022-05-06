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Грозев: Российские олигархи утверждают, что Путин болен

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В последнее время в СМИ появлялась информация, что у Путина тяжелое заболевание, возможно, онкологическое
В последнее время в СМИ появлялась информация, что у Путина тяжелое заболевание, возможно, онкологическое
Фото: EPA

В окружении президента РФ Владимира Путина распространяются слухи, что он болен. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

Он уточнил, что достоверных данных об этом у Bellingcat нет, но группа получает такую информацию от бизнесменов, близких к Путину. 

"Без данных не могу говорить, но знаем, что олигархи, очень близкие к нему, так утверждают", – сказал Грозев.

Кроме того, он обратил внимание на письмо, которое недавно получили региональные управления ФСБ России от центрального управления, оно касалось здоровья Путина. 

"Знаем, что где-то месяц назад Лубянка послала циркулярное письмо всем региональным шефам ФСБ, что если "вы услышите, что у него очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы вы не обращали на это внимание". И они тогда все подумали, что это с точностью наоборот", – рассказал Грозев.

Расследователь считает, что фактор здоровья может сыграть решающую роль в дальнейшем развитии событий. 

"Неважно, умирает он или тяжело болен, здесь важно, что рядом с ним так думают. А это меняет формулу. Это является фактором при принятии решения, насколько люди должны быть к нему лояльны", – считает Грозев.

Он объяснил, что, учитывая слухи о тяжелой болезни Путина, люди могут отказываться выполнять его приказы, например, об убийстве оппозиционеров.

"Сейчас вряд ли кто-то примет такой приказ. По той же причине вряд ли кто-то примет приказ нажать на ядерную кнопку, прекрасно понимая, что есть серьезный риск, что его не будет через три или шесть месяцев. А кто тогда их защитит от Нюрнбергского процесса? Поэтому это непонимание, он жив или не жив, само по себе играет субъектную роль в этой войне", – убежден Грозев. 

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Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.

В сентября 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии"В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.

В апреле 2022 года "Проект" выпустил расследование о здоровье Путина. Издание выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.

Британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на информацию, полученную от разведывательного альянса "Пять глаз", в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, сообщил, что отечность, которая у Путина наблюдается в последние годы, может быть связана с длительным приемом стероидов.

По информации The Sun, 69-летний Путин борется с онкологическим заболеванием, он готовится к хирургической операции. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, здоровье, болезнь, Bellingcat, Христо Грозев
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