Грозев: Российские олигархи утверждают, что Путин болен

В последнее время в СМИ появлялась информация, что у Путина тяжелое заболевание, возможно, онкологическое Фото: EPA

Он уточнил, что достоверных данных об этом у Bellingcat нет, но группа получает такую информацию от бизнесменов, близких к Путину.

"Без данных не могу говорить, но знаем, что олигархи, очень близкие к нему, так утверждают", – сказал Грозев.

Кроме того, он обратил внимание на письмо, которое недавно получили региональные управления ФСБ России от центрального управления, оно касалось здоровья Путина.

"Знаем, что где-то месяц назад Лубянка послала циркулярное письмо всем региональным шефам ФСБ, что если "вы услышите, что у него очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы вы не обращали на это внимание". И они тогда все подумали, что это с точностью наоборот", – рассказал Грозев.

Расследователь считает, что фактор здоровья может сыграть решающую роль в дальнейшем развитии событий.

"Неважно, умирает он или тяжело болен, здесь важно, что рядом с ним так думают. А это меняет формулу. Это является фактором при принятии решения, насколько люди должны быть к нему лояльны", – считает Грозев.

Он объяснил, что, учитывая слухи о тяжелой болезни Путина, люди могут отказываться выполнять его приказы, например, об убийстве оппозиционеров.

"Сейчас вряд ли кто-то примет такой приказ. По той же причине вряд ли кто-то примет приказ нажать на ядерную кнопку, прекрасно понимая, что есть серьезный риск, что его не будет через три или шесть месяцев. А кто тогда их защитит от Нюрнбергского процесса? Поэтому это непонимание, он жив или не жив, само по себе играет субъектную роль в этой войне", – убежден Грозев.

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