Киселев: Некоторые врачи говорят, что Путин принимает сильные гормональные препараты. Именно отсюда такая отечность лица

Гордон спросил у Киселева, Путин "ошизел или хладнокровно и расчетливо действует?".
"Судить о том, сошел ли он с ума или он просто психопат, я не могу. Это скорее вопрос медицинский, чем политологический. Я не врач, я могу только констатировать, что очень многие люди, имеющие медицинское и специфическое медицинское образование, связанное с человеческими мозгами, достаточно уверенно говорят, что в его поведении присутствуют все признаки психопатии", – сказал Киселев.
Другие медицинские специалисты, по словам ведущего, говорят, что Путин принимает гормональные препараты, которые в том числе назначают при онкологических заболеваниях.
"Некоторые другие врачи говорят достаточно прямо и откровенно, что, судя по внешности Путина, он принимает какие-то сильные гормональные препараты вроде преднизолона или производных, которые обычно назначают при сильных воспалительных [процессах] и не только, при сложных онкологических заболеваниях, при сложных иммунологических заболеваниях, которые требуют лечения стероидными противовоспалительными препаратами", – сказал Киселев.
Именно в таких случаях, подчеркнул он, "возникает такая отечность, опухлость лица, которая в последние годы стала отличительным признаком внешности Путина".
"Кстати, любой врач вам скажет, что эти стероидные противовоспалительные препараты мощного действия – преднизолон и его производные – очень часто влияют на психику человека", – добавил Киселев.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.
В сентября 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
Британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на информацию, полученную от разведывательного альянса "Пять глаз", в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, тоже сообщал, что внешний вид Путина может быть связан с длительным приемом стероидов.