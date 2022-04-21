Киселев: Некоторые врачи говорят, что Путин принимает сильные гормональные препараты. Именно отсюда такая отечность лица

Киселев отметил, что внешний вид Путина (на фото) может быть связан с приемом стероидных препаратов Фото: EPA

Гордон спросил у Киселева, Путин "ошизел или хладнокровно и расчетливо действует?".

"Судить о том, сошел ли он с ума или он просто психопат, я не могу. Это скорее вопрос медицинский, чем политологический. Я не врач, я могу только констатировать, что очень многие люди, имеющие медицинское и специфическое медицинское образование, связанное с человеческими мозгами, достаточно уверенно говорят, что в его поведении присутствуют все признаки психопатии", – сказал Киселев.

Другие медицинские специалисты, по словам ведущего, говорят, что Путин принимает гормональные препараты, которые в том числе назначают при онкологических заболеваниях.

"Некоторые другие врачи говорят достаточно прямо и откровенно, что, судя по внешности Путина, он принимает какие-то сильные гормональные препараты вроде преднизолона или производных, которые обычно назначают при сильных воспалительных [процессах] и не только, при сложных онкологических заболеваниях, при сложных иммунологических заболеваниях, которые требуют лечения стероидными противовоспалительными препаратами", – сказал Киселев.

Именно в таких случаях, подчеркнул он, "возникает такая отечность, опухлость лица, которая в последние годы стала отличительным признаком внешности Путина".

"Кстати, любой врач вам скажет, что эти стероидные противовоспалительные препараты мощного действия – преднизолон и его производные – очень часто влияют на психику человека", – добавил Киселев.

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