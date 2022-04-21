ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Киселев: Некоторые врачи говорят, что Путин принимает сильные гормональные препараты. Именно отсюда такая отечность лица

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Киселев отметил, что внешний вид Путина (на фото) может быть связан с приемом стероидных препаратов
Киселев отметил, что внешний вид Путина (на фото) может быть связан с приемом стероидных препаратов
Фото: EPA

У президента РФ Владимира Путина могут быть проблемы со здоровьем, о чем свидетельствует отечность его лица. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, ссылаясь на информацию медиков, сказал украинский телеведущий Евгений Киселев.

Гордон спросил у Киселева, Путин "ошизел или хладнокровно и расчетливо действует?". 

"Судить о том, сошел ли он с ума или он просто психопат, я не могу. Это скорее вопрос медицинский, чем политологический. Я не врач, я могу только констатировать, что очень многие люди, имеющие медицинское и специфическое медицинское образование, связанное с человеческими мозгами, достаточно уверенно говорят, что в его поведении присутствуют все признаки психопатии", – сказал Киселев.

Другие медицинские специалисты, по словам ведущего, говорят, что Путин принимает гормональные препараты, которые в том числе назначают при онкологических заболеваниях.

"Некоторые другие врачи говорят достаточно прямо и откровенно, что, судя по внешности Путина, он принимает какие-то сильные гормональные препараты вроде преднизолона или производных, которые обычно назначают при сильных воспалительных [процессах] и не только, при сложных онкологических заболеваниях, при сложных иммунологических заболеваниях, которые требуют лечения стероидными противовоспалительными препаратами", – сказал Киселев.

Именно в таких случаях, подчеркнул он, "возникает такая отечность, опухлость лица, которая в последние годы стала отличительным признаком внешности Путина".

"Кстати, любой врач вам скажет, что эти стероидные противовоспалительные препараты мощного действия  преднизолон и его производные  очень часто влияют на психику человека", – добавил Киселев.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.

В сентября 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии"В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.

В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.

Британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на информацию, полученную от разведывательного альянса "Пять глаз", в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, тоже сообщал, что внешний вид Путина может быть связан с длительным приемом стероидов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, здоровье, Евгений Киселев, онкология
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина
В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина
Фоззи из ТНМК: У меня мозг маловат, чтобы сказать: "Я знаю, как сделать, чтобы русский окончательно проиграл украинскому"
Фоззи из ТНМК: У меня мозг маловат, чтобы сказать: "Я знаю, как сделать, чтобы русский окончательно проиграл украинскому"
  "В России считают раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки
  "В России считают – раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки
"Никто не ожидал, что она станет королевой". В сети показали фото 96-летней Елизаветы II, на котором она запечатлена в двухлетнем возрасте
"Никто не ожидал, что она станет королевой". В сети показали фото 96-летней Елизаветы II, на котором она запечатлена в двухлетнем возрасте
"И поэтому мы победим". Коля Серга в стихотворении рассказал, почему Украина одержит победу в войне
"И поэтому мы победим". Коля Серга в стихотворении рассказал, почему Украина одержит победу в войне
  "Русские готовы порвать зубами за право умереть рабами". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский в новом клипе сжег символ Z. Видео
  "Русские готовы порвать зубами за право умереть рабами". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский в новом клипе сжег символ Z. Видео
"Ничего нового". Макаревич рассказал о запрете концертов "Машины времени" в России
"Ничего нового". Макаревич рассказал о запрете концертов "Машины времени" в России
Цимбалюк: Тодоренко – это дно. Сабуров выставил себя дураком перед всем миром
Цимбалюк: Тодоренко – это дно. Сабуров выставил себя дураком перед всем миром
"Песня легла на душу". Ребрик с дочерьми спела "Ой, у лузі червона калина"
"Песня легла на душу". Ребрик с дочерьми спела "Ой, у лузі червона калина"
  "Посвящается нашим храбрых украинским друзьям". Florence and the Machine выпустили клип, снятый в Киеве. Видео
  "Посвящается нашим храбрых украинским друзьям". Florence and the Machine выпустили клип, снятый в Киеве. Видео
Огневич отреагировала на лишение ее звания заслуженной артистки Крыма
Огневич отреагировала на лишение ее звания заслуженной артистки Крыма
  Кикабидзе: Могу на 100% сказать Путин свою страну погубил. Он свою Родину не любит
  Кикабидзе: Могу на 100% сказать – Путин свою страну погубил. Он свою Родину не любит
В черном пальто с двумя белыми пони. Королевский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II по случаю ее 96-летия
В черном пальто с двумя белыми пони. Королевский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II по случаю ее 96-летия
Комаров о многолетнем запрете на въезд в РФ: Только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Идиоты, нет слов
Комаров о многолетнем запрете на въезд в РФ: Только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Идиоты, нет слов
Санина спела в Румынии украинский гимн перед футбольным матчем в поддержку Украины. Видео
Санина спела в Румынии украинский гимн перед футбольным матчем в поддержку Украины. Видео
  Данилко о запретном списке на въезд в РФ: Что мне там смотреть? Единственное на похоронах Путина не смогу быть
  Данилко о запретном списке на въезд в РФ: Что мне там смотреть? Единственное – на похоронах Путина не смогу быть
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (157075)
2
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (77994)
3
"Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове (50377)
4
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (38165)
5
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей (35752)
6
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений (26526)
7
"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности (23196)
8
"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности (18318)
 
 
 
 