Чичваркин об инвестициях, которые придут в Украину после войны: Восстановительный рост будет очень быстрым

Он отметил, что недавно в Украине были приняты изменения в законодательство, которые "абсолютно дерегулируют тарифно-таможенную политику".
"Если у Украины хватит духу и она сделает только налог с продаж либо (так как, судя по всему, какая-то ассоциация с ЕС все равно будет подписана) минимальный НДС, который ЕС принимает, – 17,5–18%, если Украина согласится, что не будет пошлин, ограничений, дополнительных лицензий на нормальный товар, откроет границы и нужно будет уплатить только НДС, по сути, и пять минут [потратить] на осмотр фуры, то восстановительный рост будет очень быстрым", – спрогнозировал Чичваркин.
При этом, отметил он, инвесторам важно понимать, что их инвестиции "не разбомбит больше никто и никогда".
"Если будет какая-то ассоциация с НАТО или ЕС или какой-то особый статус, когда инвесторы будут понимать, что их инвестиции не разбомбит больше никто и никогда, то восстановительный рост будет очень быстрым, потому что все и так ждали 30 лет, когда Украина избавится от коррупции, чтобы начать инвестировать", – сказал бизнесмен.
По мнению Чичваркина, потенциальные инвестиции в Украину – "запредельно огромные", они могут составить "десятки, если не сотни миллиардов" долларов.
"Если экономический блок [президента Украины Владимира] Зеленского все сделает правильно, и – самое основное – на волне победы и патриотизма выжжет все законодательство, которое порождает коррупцию, и пересажает людей, которые эту коррупцию гарантировали, то восстановительный рост будет феноменально быстрым", – считает бизнесмен.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Международный валютный фонд прогнозирует резкое падение ВВП Украины из-за российского вторжения. По мнению аналитиков Фонда, падение составит около 10% при условии, что война будет "оперативно прекращена", или же 25–35%, если она будет затяжной.
По оценке украинского правительства на 15 марта, ущерб Украины от нападения РФ превысил $500 млрд.
14 марта Зеленский заявил, что пока государство воюет, "должна сохраняться и восстанавливаться экономика Украины". Он сказал, что Украине на время войны и для послевоенного развития нужна новая налоговая модель. "Чтобы люди чувствовали, что можно проявлять гибкость. Чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены", – отметил президент.
18 марта он сообщил, что в Украине планируют провести "полную перезагрузку таможни". "Грузы для нашей обороны, для наших людей будут завозиться в Украину настолько легко, насколько это разрешают законы физики. Убираем абсолютно всю бюрократию, все бумажки, а также НДС, пошлины, все таможенные платежи", – анонсировал президент.
24 марта соответствующие изменения приняла Верховная Рада. Она, в частности, освободила от пошлины и налога на добавленную стоимость импорт ввозимых товаров.