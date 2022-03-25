Чичваркин об инвестициях, которые придут в Украину после войны: Восстановительный рост будет очень быстрым

По мнению Чичваркина, потенциальные инвестиции в Украину могут составить "десятки, если не сотни миллиардов" долларов Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Он отметил, что недавно в Украине были приняты изменения в законодательство, которые "абсолютно дерегулируют тарифно-таможенную политику".

"Если у Украины хватит духу и она сделает только налог с продаж либо (так как, судя по всему, какая-то ассоциация с ЕС все равно будет подписана) минимальный НДС, который ЕС принимает, – 17,5–18%, если Украина согласится, что не будет пошлин, ограничений, дополнительных лицензий на нормальный товар, откроет границы и нужно будет уплатить только НДС, по сути, и пять минут [потратить] на осмотр фуры, то восстановительный рост будет очень быстрым", – спрогнозировал Чичваркин.

При этом, отметил он, инвесторам важно понимать, что их инвестиции "не разбомбит больше никто и никогда".

"Если будет какая-то ассоциация с НАТО или ЕС или какой-то особый статус, когда инвесторы будут понимать, что их инвестиции не разбомбит больше никто и никогда, то восстановительный рост будет очень быстрым, потому что все и так ждали 30 лет, когда Украина избавится от коррупции, чтобы начать инвестировать", – сказал бизнесмен.

По мнению Чичваркина, потенциальные инвестиции в Украину – "запредельно огромные", они могут составить "десятки, если не сотни миллиардов" долларов.

"Если экономический блок [президента Украины Владимира] Зеленского все сделает правильно, и – самое основное – на волне победы и патриотизма выжжет все законодательство, которое порождает коррупцию, и пересажает людей, которые эту коррупцию гарантировали, то восстановительный рост будет феноменально быстрым", – считает бизнесмен.

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