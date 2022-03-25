Верховная Рада освободила импорт от НДС и пошлины

Освобождение импорта от пошлин не касается российских товаров Фото: Верховна Рада України / Facebook

Что меняется для импортеров с 1 апреля:

импорт товаров на территорию Украины освобождается от пошлин. Такое освобождение не распространяется на продукты происхождением из РФ и временно оккупированных территорий;

до завершения военного положения освобождаются от НДС операции по ввозу товаров "упрощенцами" I–III групп;

предоставляется возможность декларировать товары по предварительной таможенной декларации без предъявления их таможенным органам;

упраздняется обязанность подавать разрешительные документы, необходимые при импорте (санитарные, экологические) для перечня товаров, определенных Кабмином.

Что меняется для плательщиков НДС при переходе на упрощенную систему налогообложения на период военного положения:

регистрация плательщиком НДС приостанавливается (не аннулируется);

до завершения военного положения освобождаются от НДС операции по ввозу продуктов, за исключением продуктов происхождением из РФ и временно оккупированных территорий;

за все товары, приобретенные с НДС до перехода на упрощенную систему и использованные во время пребывания на упрощенной системе, после окончания военного положения нужно будет начислить НДС.

Что меняется для владельцев недвижимости:

за 2021-й и 2022 годы не уплачивается налог на жилую недвижимость, расположенную на территориях боевых действий или на оккупированных вооруженными формированиями Российской Федерации;

с 1 марта 2022-го по 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение, не уплачивается налог на нежилую недвижимость, расположенную на таких территориях, перечень которых определяется Кабмином.

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