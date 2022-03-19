Зеленский: Грузы для нашей обороны в Украину будут завозиться настолько легко, насколько это разрешают законы физики

"Грузы для нашей обороны, для наших людей будут завозиться в Украину настолько легко, насколько это разрешают законы физики. Убираем абсолютно всю бюрократию, все бумажки, а также НДС, пошлины, все таможенные платежи", – сказал Зеленский.
Он объяснил, что цель реформы – "чтобы человеческий фактор не мешал скорости поставки товаров", которые сейчас очень необходимы.
Разработанное правительством решение еще должна поддержать Верховная Рада.
Зеленский сказал, что этим вопросом уже занимаются профильные комитеты и председатель парламента Руслан Стефанчук.
"Я подчеркиваю: это решение, необходимое для обороны, для поддержания нормальной жизни в период военного положения. И я хочу посоветовать отдельным депутатам не спекулировать с этим вопросом. Это для нашего государства. А не для власти или оппозиции. Мы все должны работать в единстве на нашу Украину, наших людей. Пиариться будете после победы", – сказал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О проблемах с пропуском грузов на таможне в последние недели заявляли многие волонтеры, в частности Диана Макарова. 18 марта она сообщила в Facebook, что после нападения РФ в Украине якобы упростили правила ввоза военных грузов, но на практике процедура стала еще сложнее. Сейчас волонтеры должны написать письмо с просьбой пропустить груз председателю Львовской областной военной администрации ("рассмотрение таких писем уже имеет свой рекорд – вплоть до недели"), затем – председателю ОВА, куда направляется груз, а потом еще предоставить акты приема-передачи грузов. Из-за этой схемы, рассказала Макарова, на границе застряли "километры фур".
18 марта премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал упрощение таможенных процедур. Он заявил, что правительство ставит целью "создать самую быструю таможню в мире", вообще без бумаг. Премьер рассказал, что оформление будет происходить по декларативному принципу, "без уплаты НДС, пошлины и таможенных платежей".