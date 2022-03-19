ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский: Грузы для нашей обороны в Украину будут завозиться настолько легко, насколько это разрешают законы физики

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский призвал Раду поддержать решение об упрощении таможенных процедур
Зеленский призвал Раду поддержать решение об упрощении таможенных процедур
Фото: president.gov.ua

Во время вечернего видеообращения за 18 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение дня правительство занималось разработкой решения для полной перезагрузки таможни. Обращение главы государства опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.

"Грузы для нашей обороны, для наших людей будут завозиться в Украину настолько легко, насколько это разрешают законы физики. Убираем абсолютно всю бюрократию, все бумажки, а также НДС, пошлины, все таможенные платежи", – сказал Зеленский.

Он объяснил, что цель реформы – "чтобы человеческий фактор не мешал скорости поставки товаров", которые сейчас очень необходимы. 

Разработанное правительством решение еще должна поддержать Верховная Рада. 

Зеленский сказал, что этим вопросом уже занимаются профильные комитеты и председатель парламента Руслан Стефанчук.

"Я подчеркиваю: это решение, необходимое для обороны, для поддержания нормальной жизни в период военного положения. И я хочу посоветовать отдельным депутатам не спекулировать с этим вопросом. Это для нашего государства. А не для власти или оппозиции. Мы все должны работать в единстве на нашу Украину, наших людей. Пиариться будете после победы", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/983823845576389/

Контекст:

О проблемах с пропуском грузов на таможне в последние недели заявляли многие волонтеры, в частности Диана Макарова. 18 марта она сообщила в Facebook, что после нападения РФ в Украине якобы упростили правила ввоза военных грузов, но на практике процедура стала еще сложнее. Сейчас волонтеры должны написать письмо с просьбой пропустить груз председателю Львовской областной военной администрации ("рассмотрение таких писем уже имеет свой рекорд – вплоть до недели"), затем – председателю ОВА, куда направляется груз, а потом еще предоставить акты приема-передачи грузов. Из-за этой схемы, рассказала Макарова, на границе застряли "километры фур".

18 марта премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал упрощение таможенных процедур. Он заявил, что правительство ставит целью "создать самую быструю таможню в мире", вообще без бумаг. Премьер рассказал, что оформление будет происходить по декларативному принципу, "без уплаты НДС, пошлины и таможенных платежей".

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: граница, таможня, военная помощь, оборона, Владимир Зеленский, война России против Украины, Руслан Стефанчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
  Мария Яремчук выпустила первую за четыре года песню и посвятила ее украинским воинам. Аудио
  Мария Яремчук выпустила первую за четыре года песню и посвятила ее украинским воинам. Аудио
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину
Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Астровская родила первенца
Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Астровская родила первенца
"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании
"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
Украинский аниматор запустил флешмоб короткометражек о смерти Путина. Участие уже приняли представители Венгрии, Нидерландов, Швеции. Видео
Украинский аниматор запустил флешмоб короткометражек о смерти Путина. Участие уже приняли представители Венгрии, Нидерландов, Швеции. Видео
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
Клопотенко сварил во Львове 320 л борща для 1,5 тыс. беженцев и переселенцев
Клопотенко сварил во Львове 320 л борща для 1,5 тыс. беженцев и переселенцев
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским (42831)
2
"Если не помогаете, а просто сторожите квартиру или мужа, уезжайте". Малахова вывезла детей за границу за две недели до войны (27208)
3
"Была пособницей убийств". В Telegram-канале поддерживающей Путина Егоровой опубликовано антивоенное заявление от ее имени (26418)
4
Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени (22199)
5
"Пусть слышат, как их страна сейчас звучит для всего мира". В сеть выложили гимн РФ, созданный из звуков взрывов и обстрелов. Аудио (22055)
6
"От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны (20968)
7
"Это попытка усидеть на двух стульях. Украина этого не простит". Федишин заявила, что российская пропаганда лишила Ани Лорак мозгов (19834)
8
Зеленская о муже: Он любит Родину, любит свой народ, свою семью, меня. Он будет защищать все это до самого конца (14460)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS