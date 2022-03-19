Зеленский: Грузы для нашей обороны в Украину будут завозиться настолько легко, насколько это разрешают законы физики

"Грузы для нашей обороны, для наших людей будут завозиться в Украину настолько легко, насколько это разрешают законы физики. Убираем абсолютно всю бюрократию, все бумажки, а также НДС, пошлины, все таможенные платежи", – сказал Зеленский.

Он объяснил, что цель реформы – "чтобы человеческий фактор не мешал скорости поставки товаров", которые сейчас очень необходимы.

Разработанное правительством решение еще должна поддержать Верховная Рада.

Зеленский сказал, что этим вопросом уже занимаются профильные комитеты и председатель парламента Руслан Стефанчук.

"Я подчеркиваю: это решение, необходимое для обороны, для поддержания нормальной жизни в период военного положения. И я хочу посоветовать отдельным депутатам не спекулировать с этим вопросом. Это для нашего государства. А не для власти или оппозиции. Мы все должны работать в единстве на нашу Украину, наших людей. Пиариться будете после победы", – сказал Зеленский.

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