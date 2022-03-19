Компания BGV Буткевича совместно с партнерами доставила в Украину 84 фуры гуманитарной помощи

По состоянию на 18 марта 2022 года на склады Украины уже доставлены и разгружены 84 фуры с гуманитарным грузом – около 1680 тонн товаров первой необходимости: медикаменты, бутилированная питьевая вода, детское питание, средства личной гигиены, одежда, корм для домашних животных и другое.

В Киев и область доставлено около 1480 тонн (74 грузовые машины) гуманитарной помощи. В том числе 580 тонн (29 фур) товаров первой необходимости, предоставленных в партнерстве с Rossmann, и 500 (25 фур) тонн гуманитарного груза от Lidl.

В Житомир завезли и выгрузили 25 тонн продуктов питания и 30 тонн медикаментов и одежды.

Семь машин с продуктами и одеждой доставили на гуманитарные перевалочные базы во Львове и Остроге для дальнейшего распределения между городами Украины и волонтерскими организациями.

Также компания 18 марта оплатила покупку беспилотников для потребностей армии на сумму $1,5 млн, отметили в BGV.

"Вся наша команда с начала войны встала единым фронтом в защиту Украины. Мы не разбежались кто куда, а начали системно помогать стране и ее людям идти к победе, изо дня в день. Мы делаем то, что нашей менеджерской команде лучше всего удается: ищем, договариваемся, организовываем юридическое сопровождение, координируем международную доставку и локальную дистрибуцию. BGV Group Management уже выделила почти 1,8 млн грн для бесперебойной доставки гуманитарной помощи в Украину от наших иностранных партнеров. И мы считаем, что в истории нашей компании это важнейшая "инвестиция", в которой каждая гривна – для победы", – цитирует пресс-служба основателя BGV Group Management, совладельца корпорации АТБ Геннадия Буткевича.

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