ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Компания BGV Буткевича совместно с партнерами доставила в Украину 84 фуры гуманитарной помощи

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В Киев и область доставлены 74 грузовые машины гуманитарной помощи
В Киев и область доставлены 74 грузовые машины гуманитарной помощи
Фото: bgv.com.ua

В ближайшие дни из Европы на склады Украины прибудут 37 фур с гуманитарным грузом общим весом 740 тонн для украинцев из пострадавших от войны регионов. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе компании BGV.

По состоянию на 18 марта 2022 года на склады Украины уже доставлены и разгружены 84 фуры с гуманитарным грузом – около 1680 тонн товаров первой необходимости: медикаменты, бутилированная питьевая вода, детское питание, средства личной гигиены, одежда, корм для домашних животных и другое. 

В Киев и область доставлено около 1480 тонн (74 грузовые машины) гуманитарной помощи. В том числе 580 тонн (29 фур) товаров первой необходимости, предоставленных в партнерстве с Rossmann, и 500 (25 фур) тонн гуманитарного груза от Lidl.

В Житомир завезли и выгрузили 25 тонн продуктов питания и 30 тонн медикаментов и одежды.

Семь машин с продуктами и одеждой доставили на гуманитарные перевалочные базы во Львове и Остроге для дальнейшего распределения между городами Украины и волонтерскими организациями.

Также компания 18 марта оплатила покупку беспилотников для потребностей армии на сумму $1,5 млн, отметили в BGV.

"Вся наша команда с начала войны встала единым фронтом в защиту Украины. Мы не разбежались кто куда, а начали системно помогать стране и ее людям идти к победе, изо дня в день. Мы делаем то, что нашей менеджерской команде лучше всего удается: ищем, договариваемся, организовываем юридическое сопровождение, координируем международную доставку и локальную дистрибуцию. BGV Group Management уже выделила почти 1,8 млн грн для бесперебойной доставки гуманитарной помощи в Украину от наших иностранных партнеров. И мы считаем, что в истории нашей компании это важнейшая "инвестиция", в которой каждая гривна – для победы", – цитирует пресс-служба основателя BGV Group Management, совладельца корпорации АТБ Геннадия Буткевича.

Война России против Украины. Главное

Теги: Украина, помощь, гуманитарная помощь, беспилотники, война России против Украины, Геннадий Буткевич
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