Чичваркин: В Украине остается много вагнеровцев. Вам нужно беречь Зеленского. Он уже всем доказал, что у него титановые яйца

"Вагнеровцев, как из разных источников я слышал, достаточно много осталось в Киеве и вокруг него. У них задача, кстати... Берегите лидеров и берегите Зеленского, потому что у них задача, как я слышал, поставлена абсолютно однозначная", – сказал Чичваркин.
Он отметил, что эти задачи исходят от высшего руководства России, которое убеждено, что без лидера невозможно сопротивление или протест.
"[Президент РФ Владимир] Путин бесконечно верит в лидерство. Он никогда не может понять, что это может быть сопротивление народных масс. Он всегда думает, что за кем-то есть один лидер и у этого лидера обязательно есть деньги Запада. Он так мыслит. Поэтому сейчас вам очень нужно беречь Зеленского", – отметил бизнесмен.
Чичваркин убежден, что Зеленский уже доказал свое мужество, а Украина выиграла информационную войну у России.
"Это классно, когда он приходит в госпитали и может пройтись по улице, но чем меньше этого, тем лучше. Если так, по-честному. Он уже всем доказал свои даже не железные, а титановые яйца. Всем показал их! Все уже верят. Лучше себя поберечь и сосредоточиться на тактике и стратегии. Пиар-войну и информационную войну он абсолютно выиграл", – сказал бизнесмен.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Изначально, по данным Офиса президента Украина и военной разведки, российские оккупанты планировали захватить Киев и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное.
3 марта, через несколько дней после нападения России, британское издание The Times сообщило, что российские власти отравили в Украину две группировки – чеченский спецназ и частную военную компанию "Вагнер", – перед которыми поставили задачу убить Зеленского. Они предприняли несколько попыток покушения на Зеленского, но в итоге не смогли выполнять задачу. В целом, по данным советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, на Зеленского покушались более 10 раз.
Сам Зеленский сказал, что 10 покушений – "это не так уж много и не так ужасно". "Я думаю, что у президента Российской Федерации гораздо больше проблем, судя по отношению всего мира к его политике. Я думаю, то, что все мы пережили и переживаем сейчас, когда люди сидят в подвалах, их пытают, в колодцах даже находили, – думаю, у меня ситуация не такая страшная", – отметил Зеленский.
В Кремле отрицают, что планировали убийство президента Украины.