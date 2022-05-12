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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Чичваркин: В Украине остается много вагнеровцев. Вам нужно беречь Зеленского. Он уже всем доказал, что у него титановые яйца

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Чичваркин: Он уже всем доказал свои даже не железные, а титановые яйца. Все уже верят
Чичваркин: Он уже всем доказал свои даже не железные, а титановые яйца. Все уже верят
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин считает, что в Украине остаются российские наемники, задача которых – убить президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Вагнеровцев, как из разных источников я слышал, достаточно много осталось в Киеве и вокруг него. У них задача, кстати... Берегите лидеров и берегите Зеленского, потому что у них задача, как я слышал, поставлена абсолютно однозначная", – сказал Чичваркин.

Он отметил, что эти задачи исходят от высшего руководства России, которое убеждено, что без лидера невозможно сопротивление или протест. 

"[Президент РФ Владимир] Путин бесконечно верит в лидерство. Он никогда не может понять, что это может быть сопротивление народных масс. Он всегда думает, что за кем-то есть один лидер и у этого лидера обязательно есть деньги Запада. Он так мыслит. Поэтому сейчас вам очень нужно беречь Зеленского", – отметил бизнесмен.

Чичваркин убежден, что Зеленский уже доказал свое мужество, а Украина выиграла информационную войну у России. 

"Это классно, когда он приходит в госпитали и может пройтись по улице, но чем меньше этого, тем лучше. Если так, по-честному. Он уже всем доказал свои даже не железные, а титановые яйца. Всем показал их! Все уже верят. Лучше себя поберечь и сосредоточиться на тактике и стратегии. Пиар-войну и информационную войну он абсолютно выиграл", – сказал бизнесмен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Изначально, по данным Офиса президента Украина и военной разведки, российские оккупанты планировали захватить Киев и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное.  

3 марта, через несколько дней после нападения России, британское издание The Times сообщило, что российские власти отравили в Украину две группировки – чеченский спецназ и частную военную компанию "Вагнер", – перед которыми поставили задачу убить Зеленского. Они предприняли несколько попыток покушения на Зеленского, но в итоге не смогли выполнять задачу. В целом, по данным советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, на Зеленского покушались более 10 раз.

Сам Зеленский сказал, что 10 покушений – то не так уж много и не так ужасно". "Я думаю, что у президента Российской Федерации гораздо больше проблем, судя по отношению всего мира к его политике. Я думаю, то, что все мы пережили и переживаем сейчас, когда люди сидят в подвалах, их пытают, в колодцах даже находили, – думаю, у меня ситуация не такая страшная", – отметил Зеленский.

В Кремле отрицают, что планировали убийство президента Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, убийство, покушение, Евгений Чичваркин, Владимир Зеленский, Вагнер
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