Чичваркин: В Украине остается много вагнеровцев. Вам нужно беречь Зеленского. Он уже всем доказал, что у него титановые яйца

Чичваркин: Он уже всем доказал свои даже не железные, а титановые яйца. Все уже верят Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Вагнеровцев, как из разных источников я слышал, достаточно много осталось в Киеве и вокруг него. У них задача, кстати... Берегите лидеров и берегите Зеленского, потому что у них задача, как я слышал, поставлена абсолютно однозначная", – сказал Чичваркин.

Он отметил, что эти задачи исходят от высшего руководства России, которое убеждено, что без лидера невозможно сопротивление или протест.

"[Президент РФ Владимир] Путин бесконечно верит в лидерство. Он никогда не может понять, что это может быть сопротивление народных масс. Он всегда думает, что за кем-то есть один лидер и у этого лидера обязательно есть деньги Запада. Он так мыслит. Поэтому сейчас вам очень нужно беречь Зеленского", – отметил бизнесмен.

Чичваркин убежден, что Зеленский уже доказал свое мужество, а Украина выиграла информационную войну у России.

"Это классно, когда он приходит в госпитали и может пройтись по улице, но чем меньше этого, тем лучше. Если так, по-честному. Он уже всем доказал свои даже не железные, а титановые яйца. Всем показал их! Все уже верят. Лучше себя поберечь и сосредоточиться на тактике и стратегии. Пиар-войну и информационную войну он абсолютно выиграл", – сказал бизнесмен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО