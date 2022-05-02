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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о 10 покушениях на него: У президента РФ гораздо больше проблем

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Зеленский подчеркнул, что ему страшно за людей и те семьи, которые потеряли своих близких
Зеленский подчеркнул, что ему страшно за людей и те семьи, которые потеряли своих близких
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не считает чем-то "ужасным" покушения на его жизнь. Об этом он заявил в интервью проекту 60 Мinutes австралийского телеканала Nine Network, которое 2 мая опубликовал в Facebook Офис президента.

"Это не так уж много. 10 [покушений] – это не так ужасно. Я думаю, что у президента Российской Федерации гораздо больше проблем, судя по отношению всего мира к его политике. Я думаю, то, что все мы пережили и переживаем сейчас, когда люди сидят в подвалах, их пытают, в колодцах даже находили, – думаю, у меня ситуация не такая страшная", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что ему страшно за людей и семьи, которые потеряли своих близких.

"Я считаю, пока у тебя есть семья и ты не потерял близких людей, нет ничего, что нельзя исправить и ничего суперстрашного", – отметил глава государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/530664092100459/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

The Times 4 марта писала, что на Зеленского в течение недели трижды покушались отряды убийц, но потерпели неудачу.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил в интервью "Украинской правде", которое вышло 9 марта, что попыток покушения на Зеленского, по его оценке, было больше 10. 

20 марта ГУР Минобороны Украины сообщило, что в Украину начали прибывать дежурные группы боевиков, связанных с владельцем ЧВК "Лига" ("Вагнер") Евгением Пригожиным (его называют "кремлевским поваром" и близким к президенту РФ Владимиру Путину человеком). По данным разведки, ключевые "мишени" наемников – Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В Кремле отрицают, что планировали убийство президента Украины.

Теги: Россия, Украина, покушение, Владимир Зеленский, война России против Украины
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