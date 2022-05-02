Зеленский о 10 покушениях на него: У президента РФ гораздо больше проблем

Зеленский подчеркнул, что ему страшно за людей и те семьи, которые потеряли своих близких Фото: president.gov.ua

"Это не так уж много. 10 [покушений] – это не так ужасно. Я думаю, что у президента Российской Федерации гораздо больше проблем, судя по отношению всего мира к его политике. Я думаю, то, что все мы пережили и переживаем сейчас, когда люди сидят в подвалах, их пытают, в колодцах даже находили, – думаю, у меня ситуация не такая страшная", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что ему страшно за людей и семьи, которые потеряли своих близких.

"Я считаю, пока у тебя есть семья и ты не потерял близких людей, нет ничего, что нельзя исправить и ничего суперстрашного", – отметил глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)