Зеленский: Выбор мишеней российских войск еще раз доказывает, что война против Украины для РФ – это война на истребление

"Сегодня российские войска продолжили нанесение ударов по территории нашего государства. То, что они выбирают себе в мишени, еще раз доказывает, что война против Украины для российской армии – это война на истребление. Били по складам агропредприятий. Разрушили склад с зерном. Обстреляли также состав с удобрениями", – сказал Зеленский.
Он отметил, что оккупанты также продолжили бить по жилым кварталам в Харьковской области, на Донбассе, подтягивают силы на юг страны, чтобы попытаться атаковать украинские города и общины в Днепропетровской области.
"Что может быть стратегическим успехом России в этой войне? Честно – не знаю. Разрушенные жизни людей и сожженное или украденное имущество России ничего не даст. Только будет увеличивать токсичность российского государства и число тех, кто будет работать на изоляцию России", – сказал президент.
Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины отвечают захватчикам на все их удары и будут отвечать дальше, пока оккупанты не покинут украинскую землю.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным Офиса генпрокурора на утро 1 мая, погибло 219 детей, 404 ранены. По данным ООН на 27 апреля, подтверждено 2787 погибших и 3152 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Так, по "осторожным оценкам" горсовета Мариуполя на 21 апреля, общее количество убитых российской армией в городе составляет 22 тыс. человек.
Потери среди украинских военнослужащих на 15 апреля, по словам президента Украины, составляют 2,5–3 тыс. погибших и около 10 тыс. раненых.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 1 мая, достигли около 23,5 тыс. человек личного состава, 1026 танков, 192 самолета, 155 вертолетов и восемь кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".