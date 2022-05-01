Зеленский: Выбор мишеней российских войск еще раз доказывает, что война против Украины для РФ – это война на истребление

Зеленский: Что может быть стратегическим успехом России в этой войне? Честно – не знаю Фото: president.gov.ua

"Сегодня российские войска продолжили нанесение ударов по территории нашего государства. То, что они выбирают себе в мишени, еще раз доказывает, что война против Украины для российской армии – это война на истребление. Били по складам агропредприятий. Разрушили склад с зерном. Обстреляли также состав с удобрениями", – сказал Зеленский.

Он отметил, что оккупанты также продолжили бить по жилым кварталам в Харьковской области, на Донбассе, подтягивают силы на юг страны, чтобы попытаться атаковать украинские города и общины в Днепропетровской области.

"Что может быть стратегическим успехом России в этой войне? Честно – не знаю. Разрушенные жизни людей и сожженное или украденное имущество России ничего не даст. Только будет увеличивать токсичность российского государства и число тех, кто будет работать на изоляцию России", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины отвечают захватчикам на все их удары и будут отвечать дальше, пока оккупанты не покинут украинскую землю.

Война России против Украины. Главное (обновляется)