Переговоры с Пелоси длились четыре часа и были "очень предметными" – Зеленский

"Обсудил ключевые вопросы помощи нашему государству со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая посетила Киев вместе с делегацией Конгресса", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех партнеров, которые посылают миру и России мощные сигналы поддержки Украины, посещая Киев во время войны.

"Провели с госпожой Пелоси четыре часа очень предметных переговоров – как говорится, многоаспектных. В частности, об оборонных поставках, макрофинансовой помощи, санкционной политике, политическом взаимодействии с Соединенными Штатами Америки. Поблагодарил за возрождение исторической программы ленд-лиза, которая однажды уже помогла защитить свободу в Европе и точно может сделать это во второй раз. Обсудили конкретные направления – как может работать ленд-лиз, чтобы больше усилить наше государство и помочь в борьбе за свободу", – сказал президент.

Также, по его словам, они с Пелоси обсудили, каким образом можно "усилить санкции против России так, чтобы наиболее эффективно побуждать ее к прекращению войны и ограничить любые возможности России обходить уже примененные и будущие санкции".

По словам Зеленского, во время переговоров он почувствовал поддержку инициатив Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)