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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Переговоры с Пелоси длились четыре часа и были "очень предметными" – Зеленский

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Пелоси приехала в Киев и встретилась с Зеленским
Пелоси приехала в Киев и встретилась с Зеленским
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время ее визита в Киев 1 мая, как усилить санкции против России так, чтобы "наиболее эффективно побуждать ее к прекращению войны". Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении, опубликованном Офисом президента.

"Обсудил ключевые вопросы помощи нашему государству со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая посетила Киев вместе с делегацией Конгресса", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех партнеров, которые посылают миру и России мощные сигналы поддержки Украины, посещая Киев во время войны.

"Провели с госпожой Пелоси четыре часа очень предметных переговоров – как говорится, многоаспектных. В частности, об оборонных поставках, макрофинансовой помощи, санкционной политике, политическом взаимодействии с Соединенными Штатами Америки. Поблагодарил за возрождение исторической программы ленд-лиза, которая однажды уже помогла защитить свободу в Европе и точно может сделать это во второй раз. Обсудили конкретные направления – как может работать ленд-лиз, чтобы больше усилить наше государство и помочь в борьбе за свободу", – сказал президент.

Также, по его словам, они с Пелоси обсудили, каким образом можно "усилить санкции против России так, чтобы наиболее эффективно побуждать ее к прекращению войны и ограничить любые возможности России обходить уже примененные и будущие санкции".

По словам Зеленского, во время переговоров он почувствовал поддержку инициатив Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/969395930384719/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

США последовательно поддерживают Украину, предоставляя, в частности, военную и гуманитарную помощь.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила около $3,7 млрд. 28 апреля Белый дом запросил у Конгресса еще $33 млрд на военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил президент США Джо Байден.

Помимо этого, американская сторона готовит помощь Украине по программе ленд-лиз – в ее рамках США снабжали союзников по антигитлеровской коалиции продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Она позволяет значительно ускорить и упростить бюрократические процедуры поставок.

Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу еще в январе 2022 года, на фоне наращивания российских войск у границы Украины.

Сенат США 6 апреля единогласно принял закон о возрождении программы ленд-лиза. Палата представителей США одобрила законопроект S.3522 о ленд-лизе для Украины на заседании 28 апреля. Теперь документ отправят на подпись президенту США.

Теги: США, санкции, Владимир Зеленский, война России против Украины, Палата представителей, Нэнси Пелоси
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