Бульвар Шоубиз
 
12 мая, 2022
 
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В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует

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Путин готовится лечь под нож российских хирургов
Путин готовится лечь под нож российских хирургов
Фото: EPA

69-летний президент РФ Владимир Путин подготовился к хирургической операции, после которой, предположительно, будет восстанавливаться от двух до пяти дней. Об этом 12 мая сообщил Telegram-канал "Генерал СВР".

"Подготовлены свежие "консервы" с короткими выступлениями президента, видео участия Путина в совещаниях, реакции на запланированные события, одобрения ротаций, подписи указов, одобрения и порицания различных процессов и деятелей. По оценкам организаторов "прикрытия", заготовок должно хватить как минимум на 10 дней", – говорится в сообщении.

Врачи, по информации источника, прогнозируют восстановление президента РФ в течение двух-пяти дней, но в окружении Путина решили перестраховаться.

"Передвижения президента в случае необходимости будет имитировать один из двух дублеров. Также подготовлена возможность "прохода" дублера перед публикой", – отмечается в сообщении.

Операция будет проходить ночью и, как отмечает инсайдер, начнется в промежутке с 1.00 до 2.00, дата еще не определена.

"Весь медицинский персонал будет дежурить уже с сегодняшней ночи. Дата варьируется в целях безопасности, но следует понимать, что врачи настаивают на скорейшем проведении. Среди медиков исключительно российские специалисты, все прошли многоуровневую проверку", – говорится в посте.

"Смотрящим по стране" на время недееспособности Путина будет 70-летний секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Telegram-канал "Генерал СВР" призвал людей, от которых зависит принятие решений в силовых структурах, в армии, на любой государственной должности в РФ, "10 раз подумать перед тем, как решить, стоит ли выполнить преступный приказ, исходящий от руководства пока еще действующего режима".

В посте отметили, что перемены могут начаться быстрее, чем кажется, а со смертью Путина "придет пора ответить за поддержку этой преступной власти".

Контекст:

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года

Хирург из Луганской области Лидия Басс-Булгакова в интервью изданию "ГОРДОН" рассказывала, что у Путина рак простаты.

Российское издание "Проект" провело расследование и выяснило, что в команде врачей Путина есть онколог

6 ноября 2020 года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. По данным собеседников издания, Путина уговаривала уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую таблоид называет любовницей президента РФ. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье. 

В сентябре того же года о том, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии", говорил сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец. 

Российский историк, политический аналитик Валерий Соловей в том же месяце прогнозировал, что из-за "обстоятельств непреодолимой силы" Путина в политике не будет в 2022 году.

Теги: Россия, Владимир Путин, здоровье, рак, хирургия, Николай Патрушев, болезнь, президент, операция
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