В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует

"Подготовлены свежие "консервы" с короткими выступлениями президента, видео участия Путина в совещаниях, реакции на запланированные события, одобрения ротаций, подписи указов, одобрения и порицания различных процессов и деятелей. По оценкам организаторов "прикрытия", заготовок должно хватить как минимум на 10 дней", – говорится в сообщении.

Врачи, по информации источника, прогнозируют восстановление президента РФ в течение двух-пяти дней, но в окружении Путина решили перестраховаться.

"Передвижения президента в случае необходимости будет имитировать один из двух дублеров. Также подготовлена возможность "прохода" дублера перед публикой", – отмечается в сообщении.

Операция будет проходить ночью и, как отмечает инсайдер, начнется в промежутке с 1.00 до 2.00, дата еще не определена.

"Весь медицинский персонал будет дежурить уже с сегодняшней ночи. Дата варьируется в целях безопасности, но следует понимать, что врачи настаивают на скорейшем проведении. Среди медиков исключительно российские специалисты, все прошли многоуровневую проверку", – говорится в посте.

"Смотрящим по стране" на время недееспособности Путина будет 70-летний секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Telegram-канал "Генерал СВР" призвал людей, от которых зависит принятие решений в силовых структурах, в армии, на любой государственной должности в РФ, "10 раз подумать перед тем, как решить, стоит ли выполнить преступный приказ, исходящий от руководства пока еще действующего режима".

В посте отметили, что перемены могут начаться быстрее, чем кажется, а со смертью Путина "придет пора ответить за поддержку этой преступной власти".