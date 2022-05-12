"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью"

"Забавно – разница поколений. Друзья мои возрастом, так скажем, до 50 в сетевое вранье не верят изначально, даже корят меня за то, что я на него вообще реагирую. Те, кто старше, – верят, волнуются, звонят... Смешно. Грустно", – писал музыкант в 2015 году.
Макаревич сопроводил сообщение свежим комментарием.
"Если что и изменилось за семь лет – только в худшую сторону", – отметил он.
Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.
Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.
Войне России против Украины Макаревич посвятил песню "Молитва".