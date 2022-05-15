Джонсон о победе Украины на "Евровидении": Это яркое отражение не только вашего таланта, но и непоколебимой поддержки вашей борьбы за свободу

"Поздравляю Украину с победой на "Евровидении 2022". Это яркое отражение не только вашего таланта, но и непоколебимой поддержки вашей борьбы за свободу", – заявил он в Twitter.
Джонсон добавил, что "невероятно гордится" представителем Великобритании Сэмом Райдером.
"Он блестяще представлял сегодня Великобританию", – написал политик.
Congratulations to Ukraine for winning the @Eurovision Song Contest 2022.— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 14, 2022
It is a clear reflection of not just your talent, but of the unwavering support for your fight for freedom.
Incredibly proud of @SamRyderMusic and how he brilliantly represented the UK tonight.
14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.
Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.
Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.
После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.
Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидения 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.