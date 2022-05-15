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Джонсон о победе Украины на "Евровидении": Это яркое отражение не только вашего таланта, но и непоколебимой поддержки вашей борьбы за свободу

Джонсон заявил, что "невероятно гордится" представителем Великобритании Сэмом Райдером
Джонсон заявил, что "невероятно гордится" представителем Великобритании Сэмом Райдером
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил Украину с победой в международном песенном конкурсе "Евровидение 2022".

"Поздравляю Украину с победой на "Евровидении 2022". Это яркое отражение не только вашего таланта, но и непоколебимой поддержки вашей борьбы за свободу", – заявил он в Twitter.

Джонсон добавил, что "невероятно гордится" представителем Великобритании Сэмом Райдером.

"Он блестяще представлял сегодня Великобританию", – написал политик.

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.

Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.

Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидения 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.

Теги: Евровидение, Великобритания, Борис Джонсон, война России против Украины, Kalush Orchestra
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