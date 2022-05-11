Великобритания предоставит Украине военной помощи на $1,6 млрд

"Жестокое нападение" Путина угрожает миру и безопасности во всей Европе, отметил Джонсон (на фото) Фото: president.gov.ua

Отмечается, что новое обязательство Лондона почти вдвое превышает оказанную ранее помощь Украине.

В правительстве Великобритании заявили, что это самый высокий уровень финансовой поддержки со времен войн в Ираке и Афганистане.

По словам премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона, "жестокое нападение" президента РФ Владимира Путина "не только вызывает неисчислимые разрушения в Украине – оно также угрожает миру и безопасности во всей Европе".

Война России против Украины. Главное (обновляется)