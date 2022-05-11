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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания заключила военные договоры со Швецией и Финляндией

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Джонсон пообещал защиту Швеции и Финляндии, пока они решают вопрос о вступлении в НАТО
Джонсон пообещал защиту Швеции и Финляндии, пока они решают вопрос о вступлении в НАТО
Фото: EPA

Великобритания согласовала со Швецией и Финляндией договоренности в сфере безопасности и обороны, об этом 11 мая со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщило агентство Reuters.

На пресс-конференции после встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон Джонсон пообещал поддержать вооруженные силы обеих стран в случае нападения на них. Это должно защитить Финляндию и Швецию от угроз России, пока они решают вопрос о вступлении в НАТО, говорится в заявлении. 

Подписанный документ подтверждает, что в случае стихийного бедствия или нападения на Швецию Великобритания придет на помощь. По словам главы британского правительства, новые договоренности активизируют обмен разведывательными данными и совместную военную подготовку.

Джонсон не уточнил, отправит ли Великобритания в названных ситуациях войска.

Андерссон подтвердила заявления коллеги, сказав, что "с этой декларацией теперь мы в большей безопасности". Она уточнила, что поддержка будет оказываться по запросу пострадавшей страны и может включать военные ресурсы.

Контекст:

После начала полномасштабной войны России в Украине Финляндия и Швеция инициировали среди своих граждан обсуждение вступления в НАТО. Премьер-министр Финляндии Санна Марин в начале марта заявила, что российская агрессия как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%. Правительство Швеции намерено обойтись без референдума, достаточно будет решения парламента.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал CNN 4 апреля, что в случае подачи заявки Альянс примет обе страны по ускоренной процедуре.

Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ Финляндии и Швеции. 

В ответ США  заявили о готовности предоставить гарантии безопасности Швеции и Финляндии в переходный период, министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила об этом 4 мая в интервью телеканалу SVT после визита в Вашингтон, В тот же день Столтенберг заявил, что НАТО рассматривает вопрос об увеличении военного присутствия в Северной Европе на время подачи заявок Швецией и Финляндией.

Теги: НАТО, Великобритания, Швеция, Финляндия, агрессия, Борис Джонсон, война России против Украины, безопасность, Магдалена Андерссон
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