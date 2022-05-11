Великобритания заключила военные договоры со Швецией и Финляндией

Джонсон пообещал защиту Швеции и Финляндии, пока они решают вопрос о вступлении в НАТО Фото: EPA

На пресс-конференции после встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон Джонсон пообещал поддержать вооруженные силы обеих стран в случае нападения на них. Это должно защитить Финляндию и Швецию от угроз России, пока они решают вопрос о вступлении в НАТО, говорится в заявлении.

Подписанный документ подтверждает, что в случае стихийного бедствия или нападения на Швецию Великобритания придет на помощь. По словам главы британского правительства, новые договоренности активизируют обмен разведывательными данными и совместную военную подготовку.

Джонсон не уточнил, отправит ли Великобритания в названных ситуациях войска.

Андерссон подтвердила заявления коллеги, сказав, что "с этой декларацией теперь мы в большей безопасности". Она уточнила, что поддержка будет оказываться по запросу пострадавшей страны и может включать военные ресурсы.