Великобритания заключила военные договоры со Швецией и Финляндией

На пресс-конференции после встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон Джонсон пообещал поддержать вооруженные силы обеих стран в случае нападения на них. Это должно защитить Финляндию и Швецию от угроз России, пока они решают вопрос о вступлении в НАТО, говорится в заявлении.
Подписанный документ подтверждает, что в случае стихийного бедствия или нападения на Швецию Великобритания придет на помощь. По словам главы британского правительства, новые договоренности активизируют обмен разведывательными данными и совместную военную подготовку.
Джонсон не уточнил, отправит ли Великобритания в названных ситуациях войска.
Андерссон подтвердила заявления коллеги, сказав, что "с этой декларацией теперь мы в большей безопасности". Она уточнила, что поддержка будет оказываться по запросу пострадавшей страны и может включать военные ресурсы.
После начала полномасштабной войны России в Украине Финляндия и Швеция инициировали среди своих граждан обсуждение вступления в НАТО. Премьер-министр Финляндии Санна Марин в начале марта заявила, что российская агрессия как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%. Правительство Швеции намерено обойтись без референдума, достаточно будет решения парламента.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал CNN 4 апреля, что в случае подачи заявки Альянс примет обе страны по ускоренной процедуре.
Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ Финляндии и Швеции.
В ответ США заявили о готовности предоставить гарантии безопасности Швеции и Финляндии в переходный период, министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила об этом 4 мая в интервью телеканалу SVT после визита в Вашингтон, В тот же день Столтенберг заявил, что НАТО рассматривает вопрос об увеличении военного присутствия в Северной Европе на время подачи заявок Швецией и Финляндией.