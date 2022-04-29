Швеция не будет выносить вопрос о вступлении в НАТО на референдум

По ее словам, этот вопрос не подходит для референдума, поскольку “есть важные вопросы, которые нельзя широко обсуждать, и важные факты, которые нельзя обнародовать“.
В настоящее время парламент Швеции пересматривает политику безопасности, после доклада и голосования в мае правительство примет решение.
В Швеции против вступления в Альянс выступает Социал-демократическая партия, но, по словам Андерссон, большинство поддерживает подачу заявки в НАТО и сможет преодолеть сопротивление.
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года.
Финское издание Iltalehti писало со ссылкой на источники, что страны могут подать заявки на вступление в Североатлантический альянс в мае текущего года.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство, Альянс способен быстро принять их.