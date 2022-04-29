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Швеция не будет выносить вопрос о вступлении в НАТО на референдум

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Андерссон заявила, что власти Швеции не намерены проводить референдум по вопросу о членстве в НАТО
Андерссон заявила, что власти Швеции не намерены проводить референдум по вопросу о членстве в НАТО
Фото: ЕРА

Правительство Швеции не намерено проводить референдум по вопросу вступления в НАТО, решения правительства будет достаточно для продолжения процедуры. Об этом заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, сообщило 28 апреля издание Dagens Industri.

По ее словам, этот вопрос не подходит для референдума, поскольку “есть важные вопросы, которые нельзя широко обсуждать, и важные факты, которые нельзя обнародовать“.

В настоящее время парламент Швеции пересматривает политику безопасности, после доклада и голосования в мае правительство примет решение.

В Швеции против вступления в Альянс выступает Социал-демократическая партия, но, по словам Андерссон, большинство поддерживает подачу заявки в НАТО и сможет преодолеть сопротивление.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года.

Финское издание Iltalehti писало со ссылкой на источники, что страны могут подать заявки на вступление в Североатлантический альянс в мае текущего года.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство, Альянс способен быстро принять их.

Теги: Россия, Украина, НАТО, референдум, Швеция, Финляндия, война России против Украины, Магдалена Андерссон
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