Швеция не будет выносить вопрос о вступлении в НАТО на референдум

Андерссон заявила, что власти Швеции не намерены проводить референдум по вопросу о членстве в НАТО Фото: ЕРА

По ее словам, этот вопрос не подходит для референдума, поскольку “есть важные вопросы, которые нельзя широко обсуждать, и важные факты, которые нельзя обнародовать“.

В настоящее время парламент Швеции пересматривает политику безопасности, после доклада и голосования в мае правительство примет решение.

В Швеции против вступления в Альянс выступает Социал-демократическая партия, но, по словам Андерссон, большинство поддерживает подачу заявки в НАТО и сможет преодолеть сопротивление.