США предоставят гарантии безопасности Швеции и Финляндии, пока они вступают в НАТО – глава шведского МИД

"Со стороны США существует большой интерес к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, и на встречах с госсекретарем Энтони Блинкеном речь шла о том, что в Арктике и Балтийском море сложится позитивная политическая ситуация на время процедуры нашего движения в Альянс", – рассказала Линде, отказавшись сообщить подробности.
России дадут понять, что США не оставят без внимания угрозы в сторону Швеции и ответят действиями, отметила шведский дипломат. При этом Линде понимает, что полноценные гарантии безопасности могут получить только действующие члены НАТО и это будут "другие виды поддержки".
В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс рассматривает вопрос об увеличении военного присутствия в Северной Европе на время подачи заявок Швецией и Финляндией. "Это нужно, чтобы [президент РФ Владимир] Путин ясно понял, что НАТО защитит страны Альянса", – цитирует Столтенберга телеканал SVT.
Финляндия и Швеция готовятся подать заявки на вступление в НАТО уже в мае. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что Альянс способен принять их как можно быстрее.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин в начале марта заявила, что российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%. Правительство Швеции намерено обойтись без референдума, достаточно будет решения парламента.
Россия в случае вступления этих стран в НАТО пригрозила развернуть ядерное оружие у их границ.