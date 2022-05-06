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США предоставят гарантии безопасности Швеции и Финляндии, пока они вступают в НАТО – глава шведского МИД

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США заинтересованы видеть Швецию в НАТО Линде
США заинтересованы видеть Швецию в НАТО – Линде
Фото: EPA

Соединенные Штаты Америки готовы предоставить гарантии безопасности Швеции и Финляндии во время подачи этими странами заявок на вступление в НАТО. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила об этом 4 мая в интервью телеканалу SVT после визита в Вашингтон.

"Со стороны США существует большой интерес к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, и на встречах с госсекретарем Энтони Блинкеном речь шла о том, что в Арктике и Балтийском море сложится позитивная политическая ситуация на время процедуры нашего движения в Альянс", – рассказала Линде, отказавшись сообщить подробности. 

России дадут понять, что США не оставят без внимания угрозы в сторону Швеции и ответят действиями, отметила шведский дипломат. При этом Линде понимает, что полноценные гарантии безопасности могут получить только действующие члены НАТО и это будут "другие виды поддержки".

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс рассматривает вопрос об увеличении военного присутствия в Северной Европе на время подачи заявок Швецией и Финляндией. "Это нужно, чтобы [президент РФ Владимир] Путин ясно понял, что НАТО защитит страны Альянса", – цитирует Столтенберга телеканал SVT.

Контекст:

Финляндия и Швеция готовятся подать заявки на вступление в НАТО уже в мае. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что Альянс способен принять их как можно быстрее.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в начале марта заявила, что российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%. Правительство Швеции намерено обойтись без референдума, достаточно будет решения парламента. 

Россия в случае вступления этих стран в НАТО пригрозила развернуть ядерное оружие у их границ.

Теги: США, НАТО, Швеция, Йенс Столтенберг, Финляндия, Энтони Блинкен, Европа, российская агрессия, Анн Линде
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