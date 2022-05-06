США предоставят гарантии безопасности Швеции и Финляндии, пока они вступают в НАТО – глава шведского МИД

"Со стороны США существует большой интерес к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, и на встречах с госсекретарем Энтони Блинкеном речь шла о том, что в Арктике и Балтийском море сложится позитивная политическая ситуация на время процедуры нашего движения в Альянс", – рассказала Линде, отказавшись сообщить подробности.

России дадут понять, что США не оставят без внимания угрозы в сторону Швеции и ответят действиями, отметила шведский дипломат. При этом Линде понимает, что полноценные гарантии безопасности могут получить только действующие члены НАТО и это будут "другие виды поддержки".

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс рассматривает вопрос об увеличении военного присутствия в Северной Европе на время подачи заявок Швецией и Финляндией. "Это нужно, чтобы [президент РФ Владимир] Путин ясно понял, что НАТО защитит страны Альянса", – цитирует Столтенберга телеканал SVT.