Красный Крест посетил украинских бойцов, которые вышли с "Азовстали"

Красный Крест проверил, в каких условиях содержатся военные. МККК фиксирует это, ведь если условия содержания будут ненадлежащими, организация вправе потребовать улучшить их.
Однако подробности о содержании украинских военных Власенко не может рассказывать, поскольку визит носил конфиденциальный характер.
Делегация регистрировала всех желающих украинских защитников. Процесс регистрации предполагает заполнение формы с личными данными, там указывают имя, дату рождения и родственника.
Благодаря этой информации Красный Крест помогает бойцам поддерживать связь со своими семьями. Во время визита сотрудники собрали у военных сообщения для их родственников. Украинские военные в записках передали родным информацию о себе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".
Днем 17 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается. На "Азовстали" остаются военнослужащие. В Минобороны заявили, что не будут называть их число до завершения операции.
В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".