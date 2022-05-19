Красный Крест посетил украинских бойцов, которые вышли с "Азовстали"

Красный Крест проверил, в каких условиях содержатся военные. МККК фиксирует это, ведь если условия содержания будут ненадлежащими, организация вправе потребовать улучшить их.

Однако подробности о содержании украинских военных Власенко не может рассказывать, поскольку визит носил конфиденциальный характер.

Делегация регистрировала всех желающих украинских защитников. Процесс регистрации предполагает заполнение формы с личными данными, там указывают имя, дату рождения и родственника.

Благодаря этой информации Красный Крест помогает бойцам поддерживать связь со своими семьями. Во время визита сотрудники собрали у военных сообщения для их родственников. Украинские военные в записках передали родным информацию о себе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)