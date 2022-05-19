Замкомандира "Азова": Я и командование находимся на "Азовстали". Продолжается определенная операция

"Слава Украине! Сегодня 85-й день войны. Я и командование находимся на территории завода "Азовсталь". Продолжается определенная операция, подробностей которой я разглашать не буду. Благодарим весь мир и Украину за поддержку. Увидимся", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

"Я и командование пребываем на территории завода "Азовсталь". Длится некая операция, деталей которой я не буду разглашать", сообщил замкомандира "Азова" Святослав Паламар. pic.twitter.com/dzPAIKgVKW

Контекст:

10 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что на заводе "Азовсталь" – последнем объекте, который в Мариуполе удерживают украинские военные, – остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просили эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия, по словам украинских властей, отказалась от этой процедуры.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".

Днем 17 мая Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается. На "Азовстали" остаются военнослужащие. В Минобороны заявили, что не будут называть их число до завершения операции.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".