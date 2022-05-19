ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Замкомандира "Азова": Я и командование находимся на "Азовстали". Продолжается определенная операция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Азовсталь" последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные
"Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные
Фото: EPA

На "Азовстали" в Мариуполе Донецкой области еще остаются украинские защитники, продолжается "определенная операция". Об этом заявил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) в видеообращении 19 мая.

"Слава Украине! Сегодня 85-й день войны. Я и командование находимся на территории завода "Азовсталь". Продолжается определенная операция, подробностей которой я разглашать не буду. Благодарим весь мир и Украину за поддержку. Увидимся", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

10 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что на заводе "Азовсталь" – последнем объекте, который в Мариуполе удерживают украинские военные, – остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просили эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия, по словам украинских властей, отказалась от этой процедуры. 

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".

Днем 17 мая Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается. На "Азовстали" остаются военнослужащие. В Минобороны заявили, что не будут называть их число до завершения операции.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Мариуполь, Азовсталь, война России против Украины, Святослав Паламар
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку про российский корабль, посланный украинским пограничником
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку про российский корабль, посланный украинским пограничником
Вакарчук во второй раз станет отцом – возлюбленная певца засветилась в Каннах с округлившимся животом. Видео
Вакарчук во второй раз станет отцом – возлюбленная певца засветилась в Каннах с округлившимся животом. Видео
  "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности". Земфира спела о Мариуполе. Видео
  "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности". Земфира спела о Мариуполе. Видео
Рианна впервые стала матерью – СМИ
Рианна впервые стала матерью – СМИ
Гордон показал эксклюзивные кадры, снятые на церемонии прощания с первым украинским президентом Кравчуком. Видео
Гордон показал эксклюзивные кадры, снятые на церемонии прощания с первым украинским президентом Кравчуком. Видео
Джамала озвучила сумму, которую удалось выручить в поддержку Украины от продажи ее дизайнерского наряда с вышивкой
Джамала озвучила сумму, которую удалось выручить в поддержку Украины от продажи ее дизайнерского наряда с вышивкой
Вакарчук с младшим братом, Бацман, Верещук, Подкопаева и другие. Украинские знаменитости в День вышиванки показали свои наряды
Вакарчук с младшим братом, Бацман, Верещук, Подкопаева и другие. Украинские знаменитости в День вышиванки показали свои наряды
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
"Пытаюсь быть сексуальной". 40-летняя Спирс, потерявшая ребенка, топлес пробежалась по пляжу
"Пытаюсь быть сексуальной". 40-летняя Спирс, потерявшая ребенка, топлес пробежалась по пляжу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Американский эксперт подробно описала запах, исходящий от Путина (505721)
2
"Они бухали водяру и жрали кошачий корм". Дочь владельца АТБ Буткевич рассказала о российских оккупантах, захвативших склад продуктов (272280)
3
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников" (192922)
4
Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина (69149)
5
"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022" (50017)
6
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини (31660)
7
Российский художник показал, как выглядит смерть Путина. Фото (28210)
8
Ласточкин о работе в РФ после 2014 года: Я возлагал надежды на этот проект и взял кредит у продюсера, купил квартиру (25464)
 
 
 
 