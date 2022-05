"Хочется хайпануть?" Кира Рудик дала комментарий об эвакуации с "Азовстали", хотя не принимает участия в переговорах. В ОП выступили с резкой критикой

Статья в The New York Times об этом процессе вышла 17 мая. Рудик в ней называют лицом, вовлеченным в переговоры – "involved in negotiations about Azovstal".

Она озвучила и так известную информацию – о том, что РФ отказывается от процедуры вывоза защитников Мариуполя в третью страну. Также она заявила о необходимости продолжения переговоров, сказала, что "механизм для обмена пока не разработан", и оценила, достаточно ли в Украине российских военнопленных для обмена.

При этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 мая на брифинге не стала давать конкретный ответ на вопрос о количестве россиян, которые находятся в плену в Украине, сославшись на отсутствие такой информации у ведомства.

Комментарий Рудик процитировали ряд СМИ. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в Telegram, что Рудик не участвует в переговорном процессе и не участвовала в нем никогда.

"Несколько странно, когда появляется подобная информация на страницах ведущих изданий. Потому что мы открыты даже слишком и все можно проверить в нескольких источниках. Но мне вполне понятна природа подобной "информации". Ведь без таинственного намека от самого депутата во время самых крутых "переговоров" в столичных барах с иностранным журналистом такие казусы не случаются. То есть человек откровенно приврал, выдавая себя как минимум за местного Бонда, участвующего во всех ключевых событиях. Разумеется, вместе со своим фетиш-автоматом. Другой вопрос – зачем вообще это делать? Хочется хайпануть на громкой теме "Азовстали"? Хочется заработать политические баллы и прибавить себе вес? Неужели нет понимания, что какие-либо подобные заявления лишь вредят хрупкому процессу в такой ответственный момент?" – возмутился он.

По мнению Подоляка, понимания последнего у нардепа "точно нет". Он назвал Рудик "берегиней автомата" и призвал прекращать "пиар-перформансы".

"Это очень вредит и переговорным процессам, и эффективному управлению во время войны. А также выставляет страну в странном виде в глазах мирового медийного сообщества", – пояснил советник главы ОП.

Рудик в комментарии Общественному тоже сказала, что не принимает участия в переговорах по "Азовстали".

"В статье в NYT написали, что я involved. Здесь выглядит как трудность перевода, потому что это перевели как "являющаяся частью". Они спросили, понимаю ли я, что происходит? Я сказала, что я поделилась той информацией, которая у меня есть. Все. Поэтому нет. Никакого участия в переговорах я не принимаю", – заявила она.

