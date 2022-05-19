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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Хочется хайпануть?" Кира Рудик дала комментарий об эвакуации с "Азовстали", хотя не принимает участия в переговорах. В ОП выступили с резкой критикой

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Подоляк назвал Рудик "берегиней автомата" и сказал, что она никогда не принимала участия в переговорах по "Азовстали"
Подоляк назвал Рудик "берегиней автомата" и сказал, что она никогда не принимала участия в переговорах по "Азовстали"
Фото: kira.rudik / Instagram

Нардеп от "Голоса" Кира Рудик в беседе с авторитетным американским изданием The New York Times рассказала детали, касающиеся эвакуации украинских военнослужащих с "Азовстали".

Статья в The New York Times об этом процессе вышла 17 мая. Рудик в ней называют лицом, вовлеченным в переговоры – "involved in negotiations about Azovstal". 

Она озвучила и так известную информацию – о том, что РФ отказывается от процедуры вывоза защитников Мариуполя в третью страну. Также она заявила о необходимости продолжения переговоров, сказала, что "механизм для обмена пока не разработан", и оценила, достаточно ли в Украине российских военнопленных для обмена.

При этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 мая на брифинге не стала давать конкретный ответ на вопрос о количестве россиян, которые находятся в плену в Украине, сославшись на отсутствие такой информации у ведомства.  

Комментарий Рудик процитировали ряд СМИ. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в Telegram, что Рудик не участвует в переговорном процессе и не участвовала в нем никогда. 

"Несколько странно, когда появляется подобная информация на страницах ведущих изданий. Потому что мы открыты даже слишком и все можно проверить в нескольких источниках. Но мне вполне понятна природа подобной "информации". Ведь без таинственного намека от самого депутата во время самых крутых "переговоров" в столичных барах с иностранным журналистом такие казусы не случаются. То есть человек откровенно приврал, выдавая себя как минимум за местного Бонда, участвующего во всех ключевых событиях. Разумеется, вместе со своим фетиш-автоматом. Другой вопрос – зачем вообще это делать? Хочется хайпануть на громкой теме "Азовстали"? Хочется заработать политические баллы и прибавить себе вес? Неужели нет понимания, что какие-либо подобные заявления лишь вредят хрупкому процессу в такой ответственный момент?" – возмутился он. 

По мнению Подоляка, понимания последнего у нардепа "точно нет". Он назвал Рудик "берегиней автомата" и призвал прекращать "пиар-перформансы". 

"Это очень вредит и переговорным процессам, и эффективному управлению во время войны. А также выставляет страну в странном виде в глазах мирового медийного сообщества", – пояснил советник главы ОП. 

Рудик в комментарии Общественному тоже сказала, что не принимает участия в переговорах по "Азовстали". 

"В статье в NYT написали, что я involved. Здесь выглядит как трудность перевода, потому что это перевели как "являющаяся частью". Они спросили, понимаю ли я, что происходит? Я сказала, что я поделилась той информацией, которая у меня есть. Все. Поэтому нет. Никакого участия в переговорах я не принимаю", – заявила она. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

10 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что на заводе "Азовсталь" – последнем объекте, который в Мариуполе удерживают украинские военные, – остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просили эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия, по словам украинских властей, отказалась от этой процедуры. 

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".

Днем 17 мая Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается. На "Азовстали" остаются военнослужащие. В Минобороны заявили, что не будут называть их число до завершения операции.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мариуполь, переговоры, эвакуация, Азовсталь, Анна Маляр, Кира Рудик, Михаил Подоляк
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