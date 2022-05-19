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Жены и матери защитников Мариуполя призвали Турцию содействовать сохранению жизней их родных

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Жены и матери защитников Мариуполя провели в Анкаре встречу с советником президента Турции Топчу
Жены и матери защитников Мариуполя провели в Анкаре встречу с советником президента Турции Топчу
Фото: Анна Мищенко / Facebook

Жены и матери защитников Мариуполя Донецкой области 18 мая в ходе встрече с советником президента Турции Ялчином Топчу в Анкаре обратились с просьбой содействовать сохранению жизней их родных и всех военных, которые остались на заводе "Азовсталь" или были эвакуированы на временно оккупированную территорию Украины. Об этом сообщил "Укринформ".

Семьи защитников рассказали, что против украинских военных оккупанты "применяли все возможные и невозможные виды оружия с воздуха, земли и моря", однако даже после их выхода с завода нет уверенности в соблюдении Россией международных норм в обращении с эвакуированными.

"Мы благодарны за все усилия Турции для освобождения наших родных, для поддержки Украины и просим о дальнейших шагах по освобождению наших родных и сохранению их жизней. Мы просим вашей помощи", – сказала супруга одного из защитников Мариуполя.

Процесс эвакуации украинских защитников с завода "Азовсталь" продолжается и является очень сложным, рассказал в интервью "Радио НВ" советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, в процессе эвакуации задействованы "очень много влиятельных посредников, в том числе международных институтов и представителей других стран".

Подоляк призвал осторожно относиться к заявлениям об эвакуации украинских военных с "Азовстали".

17 мая депутат Госдумы РФ из фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". Он назвал украинских защитников "военными преступниками" и заявил о необходимости "делать все для того, чтобы они предстали перед судом". 

В Минобороны Украины назвали это "политическим заявлением, рассчитанным на внутреннюю пропаганду".

В Следственном комитете России заявили, что намерены допросить украинских военнослужащих, которых вывезли с "Азовстали".

В то же время минюст РФ обратился в Верховный суд России с просьбой признать полк "Азов" – одно из подразделений, защищавших Мариуполь, – террористической организацией.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

10 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что на заводе "Азовсталь" – последнем объекте, который в Мариуполе удерживают украинские военные, – остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказывается от такой процедуры, рассказала Верещук. 

Генеральный штаб ВСУ сообщил 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".

Днем 17 мая Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается. На "Азовстали" остаются военнослужащие. В Минобороны заявили, что не будут называть их число до завершения операции.

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