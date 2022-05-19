"Очень много влиятельных посредников". В ОПУ заявили, что процесс эвакуации с "Азовстали" сложен, но продолжается

Подоляк призвал осторожно относиться к заявлениям об эвакуации украинских военных с "Азовстали" Фото: EPA

Об этом в интервью "Радио НВ", опубликованном 18 мая, рассказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

"Видите заявления, которые раздаются со стороны российских средств массовой информации и политиков: они очень агрессивны. Поэтому давайте все же осторожно к этому относиться", – сказал Подоляк.

По его словам, в процессе эвакуации задействованы "очень много влиятельных посредников, в том числе международных институтов и представителей других стран".

Подоляк отметил, что более подробно комментировать ситуацию можно будет "намного позднее", когда операция по эвакуации украинских военных завершится.

17 мая депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". Он назвал украинских защитников "военными преступниками" и заявил о необходимости "делать все для того, чтобы они предстали перед судом".

В Минобороны Украины назвали это "политическим заявлением, рассчитанным на внутреннюю пропаганду".

В Следственном комитете России заявили, что намерены допросить украинских военнослужащих, которых вывезли с "Азовстали".

В то же время минюст РФ обратился в Верховный суд России с просьбой признать полк "Азов" – одно из подразделений, защищавших Мариуполь, – террористической организацией.

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