"Очень много влиятельных посредников". В ОПУ заявили, что процесс эвакуации с "Азовстали" сложен, но продолжается

Об этом в интервью "Радио НВ", опубликованном 18 мая, рассказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.
"Видите заявления, которые раздаются со стороны российских средств массовой информации и политиков: они очень агрессивны. Поэтому давайте все же осторожно к этому относиться", – сказал Подоляк.
По его словам, в процессе эвакуации задействованы "очень много влиятельных посредников, в том числе международных институтов и представителей других стран".
Подоляк отметил, что более подробно комментировать ситуацию можно будет "намного позднее", когда операция по эвакуации украинских военных завершится.
17 мая депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". Он назвал украинских защитников "военными преступниками" и заявил о необходимости "делать все для того, чтобы они предстали перед судом".
В Минобороны Украины назвали это "политическим заявлением, рассчитанным на внутреннюю пропаганду".
В Следственном комитете России заявили, что намерены допросить украинских военнослужащих, которых вывезли с "Азовстали".
В то же время минюст РФ обратился в Верховный суд России с просьбой признать полк "Азов" – одно из подразделений, защищавших Мариуполь, – террористической организацией.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
10 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что на заводе "Азовсталь" – последнем объекте, который в Мариуполе удерживают украинские военные, – остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказывается от такой процедуры, рассказала Верещук.
Генеральный штаб ВСУ сообщил 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".
Днем 17 мая Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается. На "Азовстали" остаются военнослужащие. В Минобороны заявили, что не будут называть их число до завершения операции.