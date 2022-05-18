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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За более 10 недель сопротивления украинские военные в Мариуполе нанесли большие потери войскам РФ – британская разведка

Оккупанты начали атаковать Мариуполь в первый день полномасштабного вторжения в Украину
Оккупанты начали атаковать Мариуполь в первый день полномасштабного вторжения в Украину
Фото: EPA

Стойкое сопротивление украинских военных российским войскам в Мариуполе Донецкой области привело к большим потерям личного состава армии РФ. Об этом 18 мая в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Несмотря на то, что российские войска окружали Мариуполь более 10 недель, стойкое украинское сопротивление задержало возможность России получить полный контроль над городом. Это сорвало ее первые попытки захватить ключевой город и привело к большим потерям личного состава среди российских войск", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Среди них – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.

До начала мая на "Азовстали" находились и местные жители, которые прятались там от обстрелов оккупантов. 7 мая завершилась их эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказали в Офисе президента.

10 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просили эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказывалась от такой процедуры. 12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. 

Вечером 16 мая полк "Азов" сообщил, что "в целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".  Какое именно решение, в сообщении не уточнялось. В видеообращении командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис) сказал, что "на войне нет полностью безопасных планов и операций".

После этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на подконтрольной боевикам "ДНР" территории. В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 

В ночь на 17 мая Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени". 

Днем 17 мая Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается. На "Азовстали" остаются военнослужащие. В Минобороны заявили, что не будут называть их число до завершения операции.  

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, Мариуполь, разведка, Азовсталь, война России против Украины
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