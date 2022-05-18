Спикер Пентагона: Зеленский назвал защитников "Азовстали" героями. Думаю, мы все можем с этим согласиться

Кирби: Украинцы по-прежнему оказывают очень упорное сопротивление в городах и селах по всему Донбассу Фото: EPA

"Я хотел бы указать вам на то, что само Министерство обороны Украины заявило о том, что боевая задача в Мариуполе закончились. Я думаю, что мы, безусловно, уступим украинцам определение того, что там происходит. И посмотрите, бесспорно, что мирные жители, которые застряли там, на заводе, которые, наконец, смогли выбраться, и солдаты, которые продолжали там сопротивляться, сделали это храбро и умело. И весьма похвально думать, как долго они были в состоянии продержаться. А президент [Владимир] Зеленский назвал их героями. Думаю, мы все можем с этим согласиться", – сказал он.

По словам Кирби, у РФ все еще есть намерения окружить и оккупировать Донбасс и восточную часть Украины.

"Прибавлю, что им это не удалось. Помимо Мариуполя, на Донбассе еще идут бои. Это очень, как говорят в Пентагоне, кинетическая борьба. Там еще много чего происходит, и украинцы по-прежнему оказывают очень упорное сопротивление в городах и селах по всему Донбассу", – сказал пресс-секретарь.

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