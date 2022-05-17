17 мая оккупанты убили семь мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

"За 17 мая россияне убили семь мирных жителей Донецкой области: двух – в Бахмутском, двух – в Бахмуте, одного – в Авдеевке, одного – в Дробышевом и одного – в Соледаре. Еще шесть человек получили ранения", – написал он.

По данным главы Донецкой ОВА, в Бахмуте медицинскую помощь оказали девяти гражданским, раненным в Луганской области.

Всего в регионе с начала крупномасштабного вторжения 382 мирных жителя погибли и 1086 получили ранения.

"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – объяснил Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

16 мая в регионе подтвердили гибель в результате действий оккупантов девяти мирных жителей.