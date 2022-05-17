17 мая оккупанты убили семь мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

"За 17 мая россияне убили семь мирных жителей Донецкой области: двух – в Бахмутском, двух – в Бахмуте, одного – в Авдеевке, одного – в Дробышевом и одного – в Соледаре. Еще шесть человек получили ранения", – написал он.
По данным главы Донецкой ОВА, в Бахмуте медицинскую помощь оказали девяти гражданским, раненным в Луганской области.
Всего в регионе с начала крупномасштабного вторжения 382 мирных жителя погибли и 1086 получили ранения.
"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – объяснил Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
16 мая в регионе подтвердили гибель в результате действий оккупантов девяти мирных жителей.
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.
29 апреля Зеленский заявлял, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.