РФ нанесла авиаудар по заводу стройматериалов в Донецкой области, начался пожар – военная администрация

Спасатели еще тушат пожар, пострадавших в результате удара нет Фото: Павло Кириленко / Facebook

В результате атаки были повреждены помещения предприятия, начался пожар, спасатели сейчас тушат его, сообщил Кириленко.

"К счастью, во время авиаудара никто не пострадал. В очередной раз россияне атакуют исключительно гражданский объект. Они намеренно разрушают промышленность Донбасса, пытаясь уничтожить то, что отстраивалось годами и десятилетиями", – подчеркнул глава ОВА.

Паблик "Типичный Донецк" сообщал о пожаре в Соледаре сегодня после полудня и публиковал видео.

Война России против Украины. Главное (обновляется)