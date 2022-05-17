РФ нанесла авиаудар по заводу стройматериалов в Донецкой области, начался пожар – военная администрация

В результате атаки были повреждены помещения предприятия, начался пожар, спасатели сейчас тушат его, сообщил Кириленко.
"К счастью, во время авиаудара никто не пострадал. В очередной раз россияне атакуют исключительно гражданский объект. Они намеренно разрушают промышленность Донбасса, пытаясь уничтожить то, что отстраивалось годами и десятилетиями", – подчеркнул глава ОВА.
Паблик "Типичный Донецк" сообщал о пожаре в Соледаре сегодня после полудня и публиковал видео.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.
29 апреля Зеленский заявлял, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.