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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ нанесла авиаудар по заводу стройматериалов в Донецкой области, начался пожар – военная администрация

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Спасатели еще тушат пожар, пострадавших в результате удара нет
Спасатели еще тушат пожар, пострадавших в результате удара нет
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по заводу строительных материалов "Knauf Украина" в Соледаре Донецкой области. Об этом глава областной государственной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Facebook.

В результате атаки были повреждены помещения предприятия, начался пожар, спасатели сейчас тушат его, сообщил Кириленко.

"К счастью, во время авиаудара никто не пострадал. В очередной раз россияне атакуют исключительно гражданский объект. Они намеренно разрушают промышленность Донбасса, пытаясь уничтожить то, что отстраивалось годами и десятилетиями", – подчеркнул глава ОВА. 

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/548215306861028

Паблик "Типичный Донецк" сообщал о пожаре в Соледаре сегодня после полудня и публиковал видео. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

29 апреля Зеленский заявлял, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожар, промышленность, авиация, Соледар, авиаудар, война России против Украины, Павел Кириленко
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