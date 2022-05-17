В Бахмуте спасли раненого девятилетнего ребенка из-под завалов жилого дома после обстрела оккупантов

"В 13.30 в результате ракетных обстрелов произошло попадание в пятиэтажный жилой дом, во втором подъезде случился обвал элементов конструкции дома с пятого по первый этажи с последующим возгоранием", – говорится в сообщении ГСЧС.

В 15.20 пожар в доме локализовали на площади 60 м². Подразделения ГСЧС спасли ребенка 2013 года рождения в состоянии средней тяжести и достали тело погибшего человека. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко пишет, что ребенок тяжело ранен. Он не исключает, что под завалами могут еще быть люди.

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