В Бахмуте спасли раненого девятилетнего ребенка из-под завалов жилого дома после обстрела оккупантов

"В 13.30 в результате ракетных обстрелов произошло попадание в пятиэтажный жилой дом, во втором подъезде случился обвал элементов конструкции дома с пятого по первый этажи с последующим возгоранием", – говорится в сообщении ГСЧС.
В 15.20 пожар в доме локализовали на площади 60 м². Подразделения ГСЧС спасли ребенка 2013 года рождения в состоянии средней тяжести и достали тело погибшего человека. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко пишет, что ребенок тяжело ранен. Он не исключает, что под завалами могут еще быть люди.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. 28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
Сейчас находящиеся на подконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей населенные пункты находятся под постоянным обстрелом оккупантов. По мнению президента Владимира Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.
Только за 16 мая в Донецкой области российские оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов, используя авиабомбы, ракеты "воздух – земля" и реактивные системы "Град" и "Смерч". Погибли девять мирных жителей, еще шесть человек получили ранения. Всего в регионе, по данным Кириленко, с начала полномасштабного вторжения 375 мирных жителей погибли и 1081 получил ранения.