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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты под дулом автомата вывозят жителей Попасной – глава райадминистрации

Мирных жителей вывозят "недемократическим путем", отметил Ханатов
Мирных жителей вывозят "недемократическим путем", отметил Ханатов
Фото: ЕРА (архив)

После того как 8 мая Вооруженные силы Украины вышли из Попасной Луганской области, российские оккупанты начали принудительно вывозить жителей города. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил 13 мая глава Попаснянской районной военной государственной администрации Николай Ханатов, информирует "Радіо Свобода".

"По состоянию на 8 мая в городе Попасная оставалось 1,5 тыс. человек. Все, кто хотел вовремя уехать из Попасной, они все имели такую возможность. Но все нужно делать своевременно. И сейчас оккупант недемократическим способом приезжает в укрытие, наставляет дуло автомата и забирает из города Попасная наших попаснян в Первомайск и Стаханов, которые уже восемь лет оккупированы", – сказал он.

Ханатов объяснил, что сейчас райадминистрация находится в Бахмуте Донецкой области, откуда "развозит гуманитарную помощь и осуществляет эвакуацию общины города Попасная, в которую в общей сложности входят 14 населенных пунктов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

8 мая стало известно, что ВСУ отошли от полностью разрушенной Попасной на более укрепленные позиции, которые были заранее подготовлены.

Теги: Россия, Луганская область, война, Донбасс, депортация, эвакуация, Попасная, война России против Украины, Бахмут, население, российские оккупанты
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