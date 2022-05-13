Российские оккупанты под дулом автомата вывозят жителей Попасной – глава райадминистрации

"По состоянию на 8 мая в городе Попасная оставалось 1,5 тыс. человек. Все, кто хотел вовремя уехать из Попасной, они все имели такую возможность. Но все нужно делать своевременно. И сейчас оккупант недемократическим способом приезжает в укрытие, наставляет дуло автомата и забирает из города Попасная наших попаснян в Первомайск и Стаханов, которые уже восемь лет оккупированы", – сказал он.
Ханатов объяснил, что сейчас райадминистрация находится в Бахмуте Донецкой области, откуда "развозит гуманитарную помощь и осуществляет эвакуацию общины города Попасная, в которую в общей сложности входят 14 населенных пунктов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.
8 мая стало известно, что ВСУ отошли от полностью разрушенной Попасной на более укрепленные позиции, которые были заранее подготовлены.