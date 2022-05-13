Российские оккупанты под дулом автомата вывозят жителей Попасной – глава райадминистрации

"По состоянию на 8 мая в городе Попасная оставалось 1,5 тыс. человек. Все, кто хотел вовремя уехать из Попасной, они все имели такую возможность. Но все нужно делать своевременно. И сейчас оккупант недемократическим способом приезжает в укрытие, наставляет дуло автомата и забирает из города Попасная наших попаснян в Первомайск и Стаханов, которые уже восемь лет оккупированы", – сказал он.

Ханатов объяснил, что сейчас райадминистрация находится в Бахмуте Донецкой области, откуда "развозит гуманитарную помощь и осуществляет эвакуацию общины города Попасная, в которую в общей сложности входят 14 населенных пунктов".

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