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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россияне в шоке от оснащения наших больниц". Оккупанты вывозят из медучреждений и школ Кременной оборудование – ОВА

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По данным ОВА, оккупанты также обокрали Луганский военный лицей
По данным ОВА, оккупанты также обокрали Луганский военный лицей
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты вывозят из временно оккупированной Кременной Луганской области оборудование из больниц и учебных заведений. Об этом 10 мая сообщил в Telegram глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне в шоке от оснащения наших больниц, поэтому не заставили себя ждать и уже в первые дни оккупации начали демонтировать оборудование и перевозить в Луганск или Россию. Идиоты, вы сначала научитесь этим пользоваться", – написал Гайдай.

По его данным, оккупанты также обокрали Луганский военный лицей.

"После оккупации города на плацу Луганского областного военного лицея "Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии" орки повесили свою тряпку, выскребли с фасада надпись "Слава Украине" и очистили все помещения. Всю современную технику вывезли в РФ. Кроме того, брали что нравится из казарм, столовой, складских помещений. Россияне обследовали каждый сантиметр учебного заведения. Школы города тоже "освободили" от имущества", – сообщил Гайдай.

Он рассказал, что оккупантов удивило наличие интерактивной доски в одной из школ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточивать усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.

В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременную.

Тысячи жителей Кременной не успели эвакуироваться и находятся в заложниках у россиян, сказал 19 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Теги: Россия, Луганская область, война, военные, оккупация, Сергей Гайдай, мародеры, война России против Украины, Кременная, школы, больницы, российские оккупанты
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