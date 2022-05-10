"Россияне в шоке от оснащения наших больниц". Оккупанты вывозят из медучреждений и школ Кременной оборудование – ОВА

"Россияне в шоке от оснащения наших больниц, поэтому не заставили себя ждать и уже в первые дни оккупации начали демонтировать оборудование и перевозить в Луганск или Россию. Идиоты, вы сначала научитесь этим пользоваться", – написал Гайдай.

По его данным, оккупанты также обокрали Луганский военный лицей.

"После оккупации города на плацу Луганского областного военного лицея "Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии" орки повесили свою тряпку, выскребли с фасада надпись "Слава Украине" и очистили все помещения. Всю современную технику вывезли в РФ. Кроме того, брали что нравится из казарм, столовой, складских помещений. Россияне обследовали каждый сантиметр учебного заведения. Школы города тоже "освободили" от имущества", – сообщил Гайдай.

Он рассказал, что оккупантов удивило наличие интерактивной доски в одной из школ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)