"Голос Америки" опубликовал фото лаборатории ЧАЭС, из которой оккупанты украли радиоактивные материалы

Лаборатория находится в Чернобыле, в здании Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. Фотографии были сделаны директором агентства Евгением Крамаренко 5 апреля после взятия ЧАЭС под контроль украинскими военными.

Фото: ukrainian.voanews.com

"В нашей лаборатории было большое количество радиоактивных приборов, которые используются для калибровки наших дозиметров излучения", – рассказал Крамаренко.

Фото: ukrainian.voanews.com

Оккупанты вывезли из лаборатории эти приборы и образцы топливных материалов. В агентстве предполагают, что россияне могли выбросить похищенное на территории зоны отчуждения, но вероятно, они сохранили эти вещи как сувениры.

Крамаренко также сообщил, что оккупанты забрали с собой серверы и блоки памяти.

Фото: ukrainian.voanews.com

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