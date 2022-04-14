"Голос Америки" опубликовал фото лаборатории ЧАЭС, из которой оккупанты украли радиоактивные материалы

Лаборатория находится в Чернобыле, в здании Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. Фотографии были сделаны директором агентства Евгением Крамаренко 5 апреля после взятия ЧАЭС под контроль украинскими военными.
"В нашей лаборатории было большое количество радиоактивных приборов, которые используются для калибровки наших дозиметров излучения", – рассказал Крамаренко.
Оккупанты вывезли из лаборатории эти приборы и образцы топливных материалов. В агентстве предполагают, что россияне могли выбросить похищенное на территории зоны отчуждения, но вероятно, они сохранили эти вещи как сувениры.
Крамаренко также сообщил, что оккупанты забрали с собой серверы и блоки памяти.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, в первый день масштабного вторжения в Украину, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.
29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.
13 апреля глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко сообщил, что оккупанты, покидая ЧАЭС, собрали сотрудников Национальной гвардии Украины, которые охраняли электростанцию, и вывезли их в неизвестном направлении.
Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.
5 апреля Нацгвардия Украины снова взяла ЧАЭС под охрану.