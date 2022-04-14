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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Голос Америки" опубликовал фото лаборатории ЧАЭС, из которой оккупанты украли радиоактивные материалы

24 февраля оккупанты захватили ЧАЭС и взяли в заложники персонал
24 февраля оккупанты захватили ЧАЭС и взяли в заложники персонал
Фото: ukrainian.voanews.com

"Голос Америки" 13 апреля опубликовал эксклюзивные фотографии новейшей лаборатории на территории Чернобыльской АЭС, из которой российские оккупационные войска похитили опасные радиоактивные материалы.

Лаборатория находится в Чернобыле, в здании Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. Фотографии были сделаны директором агентства Евгением Крамаренко 5 апреля после  взятия ЧАЭС под контроль украинскими военными.

Фото: ukrainian.voanews.com
Фото: ukrainian.voanews.com

"В нашей лаборатории было большое количество радиоактивных приборов, которые используются для калибровки наших дозиметров излучения", – рассказал Крамаренко.

Фото: ukrainian.voanews.com
Фото: ukrainian.voanews.com

Оккупанты вывезли из лаборатории эти приборы и образцы топливных материалов. В агентстве предполагают, что россияне могли выбросить похищенное на территории зоны отчуждения, но вероятно, они сохранили эти вещи как сувениры.

Крамаренко также сообщил, что оккупанты забрали с собой серверы и блоки памяти.

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Фото: ukrainian.voanews.com

 Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день масштабного вторжения в Украину, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.

29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.

13 апреля глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко сообщил, что оккупанты, покидая ЧАЭС, собрали сотрудников Национальной гвардии Украины, которые охраняли электростанцию, и вывезли их в неизвестном направлении.

Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.

5 апреля Нацгвардия Украины снова взяла ЧАЭС под охрану.

Теги: Украина, радиация, ЧАЭС, Чернобыль, война России против Украины, российские оккупанты
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